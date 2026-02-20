Πότε βελτιώνεται ο καιρός: Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά για το τριήμερο

Μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας που επηρεάζει αυτή την ώρα και την Αττική, ο καιρός θα αρχίσει σταδιακά να παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης, σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά.

Ο μετεωρολόγος ενημέρωσε το βράδυ της Παρασκευής, ότι: «Οι άνεμοι που μας ταλαιπώρησαν πολύ σήμερα θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση τις επόμενες ώρες. Ωστόσο, το μέτωπο της κακοκαιρίας που περνά αυτή την ώρα και από την Αττική θα εξακολουθήσει να δίνει ισχυρές ριπές, αλλά και βροχοπτώσεις. Το σύστημα θα κινηθεί ανατολικότερα κατά τη διάρκεια της νύχτας και αύριο θα έχουμε μεν πάλι ισχυρές βροχές και καταιγίδες, καθώς και πιθανόν χαλαζοπτώσεις μέχρι το απόγευμα, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στα νησιά του Ανατολικού και Βόρειου Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα».

Σταδιακά από το απόγευμα του Σαββάτου τα έντονα φαινόμενα στα ανατολικά και τα νότια θα εξασθενήσουν, χωρίς να λείπουν κάποιες τοπικές μπόρες στα ηπειρωτικά και την Αττική, οι οποίες το βράδυ θα σταματήσουν.

«Πρέπει να σημειώσουμε ότι την Κυριακή σε Θράκη, Σποράδες, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο, Κυκλάδες και Κρήτη θα έχουμε τοπικές βροχές και ανέμους έως 7 μποφόρ στα νότια.

Οι περισσότερες καρναβαλικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν γενικά χωρίς προβλήματα καιρού, καθώς μόνο στην Κρήτη θα συνεχιστούν οι βροχές, σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδα.

Την Καθαρά Δευτέρα τα νέα είναι πολύ καλά, καθώς ο καιρός θα είναι βελτιωμένος στις περισσότερες περιοχές.