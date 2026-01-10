Καιρός: «Πολική» εισβολή από σήμερα στη χώρα - Χιονοπτώσεις, ξεροβόρι και τσουχτερό κρύο

Σε φάση έντονης κακοκαιρίας εισέρχεται από σήμερα η χώρα, όπως ακριβώς είχαν προειδοποιήσει αρκετοί μετεωρολόγοι τις προηγούμενες ημέρες.

Η «πολική εισβολή» που είχε προαναγγελθεί κάνει αισθητή την παρουσία της σήμερα Σάββατο, καθώς τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι η απότομη πτώση της θερμοκρασίας, οι ισχυροί βοριάδες αλλά και οι χιονοπτώσεις.

Το κρύο θα είναι τσουχτερό σε πολλές περιοχές, με τον υδράργυρο να υποχωρεί σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, ενώ η αίσθηση του ψύχους θα ενισχύεται σημαντικά λόγω των ανέμων.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, η σημερινή ημέρα χαρακτηρίζεται από έντονη μεταβολή του καιρού, με τα χιόνια να κάνουν την εμφάνισή τους όχι μόνο στα ορεινά αλλά και σε ημιορεινές περιοχές, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια της χώρας.

Παράλληλα, προειδοποιεί για ισχυρό ξεροβόρι, που σε συνδυασμό με τις χαμηλές θερμοκρασίες θα δημιουργήσει συνθήκες παγετού, κυρίως τις νυχτερινές και πρωινές ώρες.

Η πρόγνωση Κολυδά για τον καιρό

«Ο καιρός θα έχει δύο πρόσωπα τις επόμενες μέρες. Ισχυρές καταιγίδες το Σαββατοκύριακο κυρίως στα δυτικά τα βόρεια και το Ανατολικό Αιγαίο , με θυελλώδεις νοτιοδυτικους ανέμους που θα ανεβάσουν πρόσκαιρα τη θερμοκρασία», αναφέρει αρχικά στη νέα ανάρτησή του στα social media ο Θοδωρής Κολυδάς.

«Από την Κυριακή ο καιρός σταδιακά θα γυρίσει προς το βοριά θα αρχίσει να χιονίζει και σε χαμηλότερα υψόμετρα στα βορειοανατολικά, ενώ τη Δευτέρα θα χιονίσει σε όλα τα ανατολικά από 300 μέτρα υψόμετρα και πάνω μέχρι και το απόγευμα», συνεχίζει.

«Τα φαινόμενα μετά σταματάνε και την Τρίτη παραμένουν για λίγο μόνο στα ορεινά της Κρήτης και σε όλη τη χώρα επικρατεί ξεροβόρι και κρύο, ανεβαίνει για λίγο η θερμοκρασία , ενώ από την Κυριακή έχουμε την σταδιακή πτώση με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες τη Δευτέρα και την Τρίτη. Βαθμιαία όμως Τρίτη προς Τετάρτη έχουμε νέα θερμή μεταφορά και απότομα- καιι πάλι επανερχόμαστε σε κανονικά ή λίγο πάνω από τα κανονικά επίπεδα», καταλήγει.

Η πρόγνωση Καλλιάνου για τον καιρό

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Καλλιάνος κάνει λόγο για μία από τις πιο έντονες ψυχρές εισβολές του φετινού χειμώνα, επισημαίνοντας ότι απαιτείται αυξημένη προσοχή στις μετακινήσεις, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου αναμένονται χιονοπτώσεις και παγετός.

Οι πολίτες καλούνται να είναι προετοιμασμένοι για τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, καθώς το κύμα ψύχους αναμένεται να επηρεάσει σημαντικό μέρος της χώρας και να διατηρηθεί και τις επόμενες ημέρες.

«Το Σάββατο αναμένονται χιονοπτώσεις στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας σε υψόμετρα άνω των 1000 έως 1200 μέτρων, ενώ στην Ήπειρο από τις βραδινές ώρες άνω των 700 μέτρων», αναφέρει αρχικά στη δική του ανάρτηση ο γνωστός μετεωρολόγος.

«Ταυτόχρονα θα πνέουν πολύ ισχυροί δυτικοί νοτιοδυτικοί άνεμοι που ενδέχεται να καθηλώσουν τα πλοία στα λιμάνια και να προκαλέσουν προβλήματα διότι ταυτόχρονα ο καιρός θα είναι άστατος για τις περισσότερες περιοχές. Την Κυριακή χιονοπτώσεις θα εκδηλώνονται κατά διαστήματα στη Δυτική Μακεδονία και στην Κεντρική Μακεδονία σε σχετικά χαμηλά υψόμετρα αλλά γενικά με ασθενή έως μέτρια ένταση», συνεχίζει.

«Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα είναι τοπικά πιο αξιόλογα ακόμη και σε πεδινές περιοχές ενώ στο Βόρειο Αιγαίο οι χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν σε αρκετά χαμηλά υψόμετρα. Στη Θεσσαλία οι πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα εκδηλώνονται το απόγευμα ακόμα και από τα 500 μέτρα. Στη Στερεά Ελλάδα άνω των 800 με 900 μέτρων, στην Εύβοια από το βράδυ άνω των 700 μέτρων, στην Πελοπόννησο άνω των 1000 μέτρων και στην Κρήτη αργά το βράδυ άνω των 1100 μέτρων», συμπληρώνει.

«Για τη Δευτέρα η ατμοσφαιρική κυκλοφορία και η κατανομή του υετού δεν έχουν ακόμη σταθεροποιηθεί στα προγνωστικά σενάρια. Πιθανότερο είναι οι όποιες χιονοπτώσεις να απασχολήσουν κυρίως το Αιγαίο ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα στο κεντρικό και ιδιαίτερα στο βόρειο τμήμα του, καθώς και τη νότια και νοτιοανατολική Θεσσαλία ενδεχομένως και σε πεδινές περιοχές. Στη Στερεά Ελλάδα, τα νότια Ιόνια και την Πελοπόννησο σε ορεινές και ημιορεινές ζώνες και τοπικά χαμηλότερα. Στην Κρήτη οι χιονοπτώσεις αναμένονται από το βράδυ της Δευτέρας σε υψόμετρα άνω των 600 με 700 μέτρων», καταλήγει.