Καιρός: «Πέφτει κι άλλο η θερμοκρασία» - Πού θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες

Με χαμηλές θερμοκρασίες εξελίσσεται ο καιρός την Πέμπτη 23 Απριλίου.

Βροχές, καταιγίδες και τοπικά φαινόμενα θα επηρεάσουν ορισμένες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Alpha, Γιώργο Τσατραφύλλια.

Πιο αναλυτικά, τα φαινόμενα αναμένεται να είναι πιο έντονα κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, όπου θα σημειωθούν και λίγα χιόνια στα ορεινά, ενώ στη διάρκεια της ημέρας ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 16 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια.

Λίγες βροχές αναμένεται να επηρεάσουν την πεδιάδα της Θεσσαλίας, ενώ βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται το μεσημέρι στη Στερεά και την Πελοπόννησο. Λίγες βροχές θα εκδηλωθούν και στο Ιόνιο και το ανατολικό Αιγαίο, με τον υδράργυρο να φτάνει έως τους 18 βαθμούς και τους ανέμους να πνέουν έως 6 μποφόρ.

Στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα αναμένονται λίγες βροχές, με τους ανέμους να φτάνουν τα 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία έως τους 21 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Κρήτη, Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Κρήτη, βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται σε Ρέθυμνο, Χανιά, Ηράκλειο και στα νότια του νησιού, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 11 έως 21 βαθμούς.

Στην Αττική αναμένονται βροχές έως το μεσημέρι και οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 14 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται βροχές και το μεσημέρι καταιγίδες, με βορειοδυτικούς ανέμους έως 6 μποφόρ στον Θερμαϊκό και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Την Παρασκευή αναμένονται βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στις νοτιότερες περιοχές, ενώ η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 17 με 18 βαθμούς. Παράλληλα, οι βόρειοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο.

Για τις επόμενες ημέρες, ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει σταδιακά.



