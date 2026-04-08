Καιρός: Πάσχα με ήλιο «δείχνουν» τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία - Ποιες ημέρες θα βρέξει

Ο καιρός για την Κυριακή του Πάσχα δείχνει να μην επηρεάζεται τελικά από τη μικρή επιδείνωση που θα σημειωθεί εντός των επόμενων ημερών.

Αύριο Μεγάλη Πέμπτη, θα κάνουν την εμφάνισή τους βροχές, με μια αστάθεια να επικεντρώνεται στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα, η οποία, ωστόσο, δεν αναμένεται να δημιουργήσει προβλήματα, όπως εξήγησε ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας. «Οι βροχές θα απασχολήσουν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα τις περιοχές και θα πέσει λίγο η θερμοκρασία. Οι θάλασσες θα είναι καλές για όσους θέλουν να ταξιδέψουν», σημείωσε.

Για τη Μεγάλη Παρασκευή, ο μετεωρολόγος εκτιμά, ότι «θα έχουμε περισσότερη συννεφιά και περισσότερες βροχές κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Δεν φαίνεται να επηρεάζεται η περιφορά του επιταφίου για το βράδυ καθώς η αστάθεια θα είναι απογευματινή».

Το Μεγάλο Σάββατο, συνέχισε, «θα έχουμε περιορισμένη αστάθεια, με πολύ λίγα φαινόμενα στα ανατολικά και νότια. Οι βοριάδες θα δίνουν μια αίσθηση ψύχρας το βράδυ της Ανάστασης».

Τέλος, για την Κυριακή του Πάσχα αναμένεται σύμφωνα με την εκτίμηση του μετεωρολόγου, ηλιοφάνεια. Όπως σχολίασε, «οι νοτιάδες θα ανεβάσουν λίγο τη θερμοκρασία με "ταβάνι" τους 22 βαθμούς και 20 στα νησιά».

Ο καιρός το Πάσχα σύμφωνα με τη Νικολέτα Ζιακοπούλου

Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου παρουσίασε τις εκτιμήσεις της για το υπόλοιπο της Μεγάλης Εβδομάδας και τον καιρό της Κυριακής.

Για το Μεγάλο Σάββατο, ανέφερε ότι αναμένεται μικρή ενίσχυση της αστάθειας, με τοπικές μπόρες κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Ωστόσο, τα φαινόμενα θα είναι περιορισμένης διάρκειας.

Ιδιαίτερα θετικά είναι τα στοιχεία για την ώρα της Ανάστασης, καθώς στις περισσότερες περιοχές οι βροχές θα έχουν υποχωρήσει. Παρ’ όλα αυτά, η θερμοκρασία θα είναι χαμηλή, γύρω στους 10 με 12 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ορεινά θα καταγραφούν ακόμη και μονοψήφιες τιμές, καθιστώντας απαραίτητο ένα ζεστό μπουφάν.

Για την Κυριακή του Πάσχα, τα προγνωστικά στοιχεία συγκλίνουν σε ήπιες και ανοιξιάτικες συνθήκες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 16 και 18 βαθμών, τοπικά και λίγο υψηλότερα, με λίγες νεφώσεις και ελάχιστες πιθανότητες ασθενών βροχών.

Οι συνθήκες θεωρούνται ευνοϊκές για τις υπαίθριες δραστηριότητες και το παραδοσιακό ψήσιμο της Κυριακής του Πάσχα.

Με πληροφορίες από Alpha, ΕΡΤ

