Καιρός: Παραμένει ο πορτοκαλί συναγερμός - Νέο έκτακτο από την ΕΜΥ, ποιες περιοχές επηρεάζονται

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο καιρού της ΕΜΥ, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.
Όπως επισημαίνεται, παραμένει ο πορτοκαλί συναγερμός και επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο.
Καιρός: Παραμένει ο πορτοκαλί συναγερμός
Πιο συγκεκριμένα
1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:
- α. στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά έως το απόγευμα
- β. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο έως και τις απογευματινές ώρες
- γ. στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματα) έως και τις απογευματινές ώρες
- δ. στις Κυκλάδες (κυρίως τα νοτιότερα νησιά) πρόσκαιρα το απόγευμα
- ε. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα μέχρι και το βράδυ.
2. Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν:
- α. στο Ιόνιο και τα παράκτια της δυτικής ηπειρωτικής χώρας (Ηπείρου, δυτικής Στερεάς και δυτικής Πελοποννήσου) δυτικοί 7 με 9 μποφόρ και από το βράδυ έως τις πρώτες ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 βορειοδυτικοί 9 με 10 μποφόρ
- β. στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο δυτικών διευθύνσεων 8 μποφόρ και από το βράδυ έως και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 9 με 10 μποφόρ
- γ. στην κεντρική Μακεδονία (συμπεριλαμβανομένης της πόλης της Θεσσαλονίκης) από σήμερα το βράδυ μέχρι και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 βορειοδυτικοί 8 με 9 μποφόρ.
Καιρός: Τι ώρα σταματά η βροχή στην Αττική
Όπως φαίνεται στα προγνωστικά στοιχεία από το meteo.gr, η βροχή στην Αττική σταματά το απόγευμα στις πέντε σήμερα: