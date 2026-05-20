Καιρός: Οι μπόρες επιμένουν και θα αυξηθούν - Ποια ημέρα αναμένονται «πολλές βροχές»

Ο καιρός παραμένει ασταθής με τις ανοιξιάτικες μπόρες να συνεχίζονται και τις επόμενες ημέρες.

Όπως ανέφερε η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου, «οι μπόρες επιμένουν και ημέρα με την ημέρα θα είναι περισσότερες».

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο την Πέμπτη αναμένεται αρκετή ηλιοφάνεια αλλά με βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, το βορειοανατολικό Αιγαίο και την ορεινή Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 26 με 28 βαθμούς.

Στην Αττική θα σημειωθούν τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις με μικρή πιθανότητα βροχής και οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 5 μποφόρ με τη θερμοκρασία να ξεκινά από 16 και να φτάνει τους 27 βαθμούς.

Για την Παρακευή, η Νικολέτα Ζιακοπούλου ενημέρωσε ότι «περιμένουμε πολλές βροχές και καταιγίδες κυρίως από το μεσημέρι, στα ηπειρωτικά, το Αιγαίο και την Κρήτη. Οι βοριάδες θα φτάσουν έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα πέσει λίγο».

Καιρός: Η πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του μετεωρολόγου, Δημήτρη Ζιακόπουλου, «η διάταξη των βαρομετρικών συστημάτων στη ΝΑ Ευρώπη, με τις υψηλές πιέσεις στα ΒΔ Βαλκάνια και την κεντρική Μεσόγειο και τις χαμηλές πιέσεις στη Μαύρη Θάλασσα και την ανατολική Μεσόγειο, εξακολουθεί να προκαλεί ΒΔ ανέμους στην περιοχή μας με ένταση ως τα 6 μποφόρ (Δωδεκάνησα). Κατά τα άλλα, το νέο εικοσιτετράωρο (Πέμπτη) οι ψυχρές αέριες μάζες που λιμνάζουν στα ανώτερα ατμοσφαιρικά στρώματα πάνω από τη χώρα ευνοούν την απογευματινή αστάθεια, με αποτέλεσμα την εκδήλωση τοπικών βροχών και καταιγίδων. Τα σημαντικότερα φαινόμενα αναμένονται στην Α. Μακεδονία, τη Θράκη, την κεντροδυτική Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία θα φθάσει τους 28 βαθμούς».

Ο καιρός την Παρασκευή και το Σάββατο

Για τον καιρό της Παρασκευής και του Σαββάτου, ο Δημήτρης Ζιακόπουλος έγραψε στον προσωπικό του ιστότοπο: «Ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές και τοπικές καταιγίδες στα ηπειρωτικά και την ανατολική και νότια νησιωτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΔ με ένταση ως τα 6 μποφόρ (Αιγαίο) και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της».