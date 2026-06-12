Καιρός: Νέο έκτακτο από την ΕΜΥ - Τι ώρα θα βρέξει σήμερα στην Αττική

Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού επικαιροποίησε η ΕΜΥ σήμερα, Παρασκευή 12 Ιουνίου.

Η επιδείνωση του καιρού αναμένεται σήμερα Παρασκευή στη βόρεια και την κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Καιρός: Το νέο έκτακτο της ΕΜΥ

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ΕΜΥ:

«Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με α. α. 10/2026 που εκδόθηκε την Πέμπτη 11-06-2026 στις 11.30 επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Επισημαίνεται πως στις περιοχές με ισχυρά φαινόμενα προστέθηκε η Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο (παράγραφοι ε και στ)

Πιο συγκεκριμένα:

Επιδείνωση του καιρού αναμένεται σήμερα Παρασκευή (12-06-2026) στη βόρεια και την κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Αναλυτικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στη Μακεδονία σήμερα Παρασκευή από τις μεσημβρινές έως τις βραδινές ώρες, εκτός από την περιοχή της Χαλκιδικής και της ανατολικής Μακεδονίας, όπου τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι τις πρώτες ώρες του Σαββάτου,

β. στη Θεσσαλία και στα ορεινά - ημιορεινά της Ηπείρου σήμερα Παρασκευή από τις μεσημβρινές έως τις βραδινές ώρες,

γ. στις Σποράδες και την Εύβοια από το βράδυ της Παρασκευής έως και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου,

δ. στην ανατολική Στερεά σήμερα Παρασκευή από τις απογευματινές έως τις βραδινές ώρες,

ε. στη Θράκη από τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου,

στ. στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (κυρίως περιοχή Λήμνου) από το βράδυ της Παρασκευής μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου».

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει σήμερα στην Αττική

Σύμφωνα, επίσης, με το meteo.gr, αναμένονται βροχές σήμερα στην Αττική τις ακόλουθες ώρες, σε διάφορες περιοχές:

Καιρός: Πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες ημέρες

ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13-06-2026

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια τις Σποράδες, τα νησιά του βόρειου Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την Κρήτη νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές, στη Χαλκιδική μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και στις Σποράδες και την Εύβοια έως τις προμεσημβρινές ώρες.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 25 με 27 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 14-06-2026

Στην Πελοπόννησο παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές ή όμβρους. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί 2 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια.

ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα νότια θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο σε όλη τη χώρα.

ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη σχεδόν τη χώρα. Στα βορειοανατολικά λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα είναι δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.