Καιρός: Νέο έκτακτο από την ΕΜΥ - Μέχρι πότε η πορτοκαλί προειδοποίηση

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εκδόθηκε χθες Τετάρτη (11/2) από την ΕΜΥ, βγάζοντας πορτοκαλί προειδοποίηση.

Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία και επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο.

Καιρός: Νέο έκτακτο από την ΕΜΥ

Πιο αναλυτικά:

Σήμερα Πέμπτη από το απόγευμα αναμένεται νέα πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού στη χώρα μας με κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες, ενισχυμένους ανέμους και πιθανόν χαλαζοπτώσεις.

Πιο συγκεκριμένα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιονίου από το απόγευμα σήμερα Πέμπτη 12-02-2026 έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 13-02-2026

β. στην Κρήτη από το βράδυ της Πέμπτης μέχρι και το πρωί της Παρασκευής 13-02-2026

γ. στις Κυκλάδες πρόσκαιρα κατά τη διάρκεια της νύχτας Πέμπτης προς Παρασκευή

δ. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου την Παρασκευή έως και τις πρωινές ώρες

ε. στα Δωδεκάνησα την Παρασκευή κατά διαστήματα έως και το απόγευμα

δ. στη Θράκη πρόσκαιρα το πρωί της Παρασκευής 13-02-2026.

Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν,

στη δυτική Ελλάδα: το βράδυ της Πέμπτης (νότιοι νοτιοδυτικοί άνεμοι) και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής (δυτικοί βορειοδυτικοί άνεμοι)

στις περιοχές Κρήτης, Κυκλάδων και Δωδεκανήσων τη νύχτα Πέμπτης προς Παρασκευή (νοτιοδυτικοί άνεμοι) και

στις περιοχές Κυθήρων και Κρήτης την Παρασκευή από το πρωί έως το απόγευμα (δυτικοί άνεμοι).

Το παρόν έκτακτο δελτίο θα ανανεωθεί σε 12 ώρες.