Καιρός: Νέο βαρομετρικό χαμηλό προ των πυλών - Έρχονται ισχυρά και έντονα φαινόμενα

Σε κλοιό κακοκαιρίας θα συνεχίσει να βρίσκεται και τη νέα εβδομάδα η χώρα, με ισχυρά φαινόμενα να πλήττουν τα επόμενα εικοσιτετράωρα αρκετές περιοχές.

Την ώρα που το τελευταίο διήμερο πλήθος περιοχών πλήττονται από σφοδρές βροχοπτώσεις, οι οποίες έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα και καταστροφές στη δυτική Ελλάδα, νέα κακοκαιρία είναι προ των πυλών.

Σύμφωνα με τη σημερινή πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ Παναγιώτη Γιαννόπουλο, σήμερα αναμένεται απότομη πτώση της θερμοκρασίας, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν χιονοπτώσεις στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.

Παράλληλα, επισημαίνει πως τις επόμενες μέρες αναμένεται νέος κύκλος βροχοπτώσεων την Τετάρτη, την Πέμπτη αλλά και την Παρασκευή. «Νομίζω θα βρέξει καλά στην Αττική, θα βγει και έκτακτο δελτίο για αρκετές περιοχές και για την Αττική», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μαρουσάκης: Επιμένει ο επικίνδυνος καιρός - Έρχονται ανατροφοδοτούμενα μέτωπα καταιγίδων

Για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα και τις επόμενες ημέρες, κάνει λόγο ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, την ώρα που ισχυρές καταιγίδες πλήττουν τις τελευταίες ώρες πλήθος περιοχών στη χώρα.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης στην πρόγνωσή του για την πορεία του καιρού τις επόμενες ημέρες, εξηγεί πως τα φαινόμενα θα επιμείνουν. Συγκεκριμένα, κάνει λόγο για μια πολύ δύσκολη κατάσταση καθώς θα «έχουμε συνέχεια ανατροφοδοτούμενα μέτωπα καταιγίδων» και για τις επόμενες έξι ημέρες θα βρέχει στη δυτική Ελλάδα.

Στη συνέχεια, επισήμανε πως πλησιάζουν τη χώρα πολύ ψυχρές αέριες μάζες από την περιοχή της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης. Την Κυριακή εξήγησε πως αναμένονται βροχές και καταιγίδες κυρίως σε Ιόνιο και Ήπειρο, αλλά και σταδιακή βελτίωση του σκηνικού από το μεσημέρι και έπειτα.

Τοπικές βροχές αναμένονται τις πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στο βορειοανατολικό Αιγαίο μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ από το απόγευμα στις περισσότερες περιοχές τα φαινόμενα θα σταματήσουν.

Λίγα χιόνια θα πέσουν επίσης στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας και τέλος, η θερμοκρασία θα ξεκινήσει να σημειώνει σταδιακά πτώση.