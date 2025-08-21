Καιρός: Νέα άνοδος της θερμοκρασίας στους 40°C - Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως τους 37 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Από την Παρασκευή αναμένεται σημαντική άνοδος με τον υδράργυρο να αγγίζει ακόμη και τους 40 βαθμούς σε Θεσσαλία και ανατολική Στερεά, ενώ το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά.

Ο καιρός σήμερα Πέμπτη 21/08

Γενικά αίθριος καιρός, με τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια.

Άνεμοι: Στο Αιγαίο βόρειοι-βορειοδυτικοί 4-6 μποφόρ, τοπικά έως 7 στα νοτιοανατολικά. Στο Ιόνιο δυτικοί 3-4, το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο νότιοι έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Στα ηπειρωτικά 34-36 βαθμοί, τοπικά 37 στα ανατολικά. Στη νησιωτική χώρα 31-33 βαθμοί, έως 35 σε Δωδεκάνησα, ανατολικό Αιγαίο και νότια Κρήτη.

Ο καιρός την Παρασκευή 22/08

Στα δυτικά και βόρεια λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε Ήπειρο και βόρειο Ιόνιο. Στην υπόλοιπη χώρα αίθριος καιρός.

Άνεμοι: Νότιοι-νοτιοδυτικοί 3-4 στα βόρεια και το Ιόνιο, δυτικοί 4-6 μποφόρ στην υπόλοιπη χώρα.

Θερμοκρασία: Σημαντική άνοδος, με 36-38 βαθμούς σε Θεσσαλία, ανατολική Στερεά και ανατολική Πελοπόννησο, τοπικά έως 39-40. Στα δυτικά και βόρεια 28-34 βαθμοί, στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη 33-35.

Ο καιρός το Σάββατο 23/08

Γενικά αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια ορεινά.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3-5, στα κεντρικά και νότια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Μικρή πτώση.

Ο καιρός την Κυριακή 24/08

Στα βόρεια λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα αίθριος καιρός, με όμβρους τοπικά στα ηπειρωτικά ορεινά.

Άνεμοι: Βόρειοι-βορειοδυτικοί 3-5, στα πελάγη έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Μικρή περαιτέρω πτώση.

Ο καιρός τη Δευτέρα 25/08

Αίθριος καιρός με λίγες απογευματινές νεφώσεις στα ηπειρωτικά, όπου ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένοι όμβροι.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις, 3-4 μποφόρ στα δυτικά και 4-6 μποφόρ στα ανατολικά.

Θερμοκρασία: Χωρίς αξιόλογη μεταβολή, στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.