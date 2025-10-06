Καιρός: Νέα 48ώρη κακοκαιρία έρχεται από σήμερα

Βροχές και καταιγίδες φέρνει η νέα κακοκαιρία και το βαρομετρικό χαμηλό «Barbara», ενώ σύμφωνα με τους μετεωρολόγους ο καιρός θα είναι άστατος σχεδόν όλη την εβδομάδα αν και τα φαινόμενα θα είναι έντονα τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ, σε όλη τη χώρα αναμένεται άστατος καιρός με βροχές κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανώς θα είναι κατά τόπους έντονα τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και μέχρι το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, στρεφόμενοι βαθμιαία σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 7 και στο Ιόνιο πιθανώς έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια.

Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 15 με 18 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 18 με 22 και τοπικά στα νότια τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι από αργά το απόγευμα σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμιαία βελτίωση από αργά το απόγευμα

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 και το απόγευμα βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5, στα θαλάσσια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη Ελλάδα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, αρχικά στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Τα φαινόμενα από τις απογευματινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη πιθανώς θα είναι κατά τόπους έντονα ενώ στη δυτική και κεντρική Μακεδονία από το βράδυ βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 στρεφόμενοι βαθμιαία και από τα δυτικά σε βορείων διευθύνσεων 4 με 5 και στα θαλάσσια - παραθαλάσσια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 20 και τοπικά 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι το απόγευμα πιθανώς θα είναι κατά τόπους έντονα, ωστόσο στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο από τις προμεσημβρινές ώρες θα εξασθενήσουν.

Άνεμοι: Αρχικά δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4, στο Ιόνιο 5 με 6 στρεφόμενοι γρήγορα από τα βόρεια σε βόρειους βορειοδυτικούς 4 με 6, στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αρχικά στη Θεσσαλία και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 έως 5 στρεφόμενοι βαθμιαία και από τα βόρεια σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 5, στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 24 και τοπικά 25 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από τις μεσημβρινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από τις μεσημβρινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα βόρεια πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα.

Άνεμοι: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 στρεφόμενοι βαθμιαία σε νοτίων διευθύνσεων τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τα κυριότερα χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας θα είναι:

Οι ισχυρές κατά τόπους βροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι της Τρίτης 07/10

Η ενίσχυση των ανέμων, οι οποίοι τη Δευτέρα 06/10 και την Τρίτη 07/10 στα πελάγη θα φτάνουν κατά τόπους τα 6-7 μποφόρ

Η πτώση της θερμοκρασίας την Τρίτη 07/10 σε σχέση με τα επίπεδα της Δευτέρας 06/10

Στους σχετικούς χάρτες παρουσιάζεται η θέση του βαρομετρικού χαμηλού, ο άνεμος κοντά στο έδαφος και ο υετός που αναμένεται (1) το πρωί, (2) το μεσημέρι και (3) τις πρώτες βραδινές ώρες της Δευτέρας 06/10

Καιρός: Τι λένε μετεωρολόγοι

Ο γνωστός μετεωρολόγος Νίκος Καντερές έκανε μια ανάρτηση για τον καιρό και την κακοκαιρία που πλήττει ήδη τη χώρα μιλώντας για «μια τυπική φθινοπωρινή μεταβολή και όχι Barbara».

«Βαρομετρικό χαμηλό με ψυχρό μέτωπο και πίεση στο κέντρο 1008 hPa, πρoερχόμενο από την Ιταλία επηρεάζει απόψε τη δυτική Ελλάδα και αύριο Δευτέρα ολόκληρη σχεδόν τη χώρα, για είναι τη νύχτα το χαμηλό στο βόρειο Αιγαίο με βαρομετρική πίεση 1005 hPa» σημειώνει. «Θα δώσει βροχές και καταιγίδες κατά τόπους. Τα φαινόμενα θα είναι εντονότερα στη δυτική Πελοπόννησο, στα νησιά του Ιονίου, καθώς και στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, στη Μακεδονία και Θράκη. Θα επηρεαστούν και άλλες περιοχές με μικρότερη ένταση» τονίζει.

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου ο καιρός θα διατηρηθεί άστατος με βροχές και καταιγίδες μέχρι την Τετάρτη.

Ειδικότερα το βράδυ της Δευτέρας και τα ξημερώματα της Τρίτης, στα ανατολικά της χώρας τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα.

Από την Πέμπτη μέχρι τουλάχιστον και την Παρασκευή, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά μοντέλα, ο καιρός θα είναι ηλιόλουστος.

Στο γεγονός ότι η ΕΜΥ δεν εξέδωσε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Φαινομένων και επέλεξε να βάλει τη νέα μεταβολή του καιρού στην ενότητα «προειδοποιήσεις» αναφέρθηκε σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς

«Σας ενημερώνω ότι η ΕΜΥ επέλεξε την προειδοποίηση για τη νέα μεταβολή του καιρού να την εντάξει στη γενική πρόγνωση του καιρού και στην ενότητα "προειδοποιήσεις", όπου για τη Δευτέρα χαρακτηριστικά αναφέρεται: «Πιθανώς κατά τόπους έντονες βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά μέχρι αργά το απόγευμα και στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη καθώς και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα». Σας παραθέτω σε βίντεο τον υετό ανά ώρα έως το μεσημέρι της Τρίτης 7/8/2025 για καλύτερη ενημέρωσή σας».