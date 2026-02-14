Καιρός - Meteo: Έρχεται σημαντικό επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης την Κυριακή

Μεγάλες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης αναμένονται από σήμερα στη χώρα, σύμφωνα με τα καιρικά στοιχεία του Meteo.

Αναλυτικότερα, τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Meteo δείχνουν ότι το Σαββατοκύριακο η ατμοσφαιρική κυκλοφορία θα ευνοήσει τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης προς τη χώρα μας.

Μάλιστα, οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις της, αναμένονται την Κυριακή.

Οι χάρτες του Meteo δείχνουν ότι η αφρικανική σκόνη θα αρχίσει να αυξάνεται στα δυτικά και νότια από το απόγευμα του Σαββάτου και σταδιακά, μέχρι τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, θα επηρεάσει το μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας.

Φωτ. Meteo

Φωτ. Meteo

Φωτ. Meteo

Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις αναμένονται στη Νότια Ελλάδα, κυρίως στην Κρήτη, την Πελοπόννησο και το νότιο Αιγαίο, ενώ αυξημένα επίπεδα σκόνης θα σημειωθούν και σε τμήματα της βόρειας Ελλάδας και των νότιων Βαλκανίων.

Τσατραφύλλιας: Με δύο πρόσωπα ο καιρός το Σαββατοκύριακο

Λασποβροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι και αφρικανική σκόνη, συνθέτουν το σκηνικό του καιρού το Σαββατοκύριακο σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια.

Στη νέα πρόγνωσή του στα social media, ο γνωστός μετεωρολόγος κάνει λόγο αρχικά για «δύο πρόσωπα» του καιρού αυτό το Σαββατοκύριακο, μετά τις κακοκαιρίες των προηγούμενων ημερών.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στα δυτικά και βόρεια θα επικρατούν λασποβροχές και καταιγίδες, ενώ στα ανατολικά και νότια ηλιοφάνεια αλλά και υψηλές θερμοκρασίες.

Ωστόσο επισημαίνει πως αλλάζει ξανά το σκηνικό, καθώς η νέα εβδομάδα θα ξεκινήσει με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια για τον καιρό

«Δύο πρόσωπα ο καιρός το Σαββατοκύριακο. Μετά τα δύο βαρομετρικά χαμηλά που μας επηρέασαν, το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα έχει δύο πρόσωπα: Λασποβροχές και καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια. Λίγα χιόνια στα ορεινά. Ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες στα ανατολικά και νότια. Θα ξεπεράσουμε τους 20 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 23 βαθμούς την Κυριακή στην Κρήτη», αναφέρει αρχικά στην ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

«Ο κοινός παρονομαστής θα είναι: Η μεταφορά αφρικανικής σκόνης η οποία θα ξεκινήσει από τη δυτική Ελλάδα και σιγά-σιγά θα απλωθεί σε όλη τη χώρα, φτάνοντας μέχρι και τα βόρεια. Θα κορυφωθεί την Κυριακή με αυξημένες ποσότητες στην κεντρική και νότια Ελλάδα», συνεχίζει.

«Θυελλώδεις νοτιάδες το Σάββατο στο Ιόνιο και την Κυριακή στο Αιγαίο. Υ.Γ : Η νέα εβδομάδα θα ξεκινήσει με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας», καταλήγει.