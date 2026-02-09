Καιρός: Με βροχές και πτώση θερμοκρασίας ξεκινά η εβδομάδα - Η πρόγνωση για την Τσικνοπέμπτη

Ασταθής θα είναι ο καιρός αυτήν την εβδομάδα, με τις βροχοπτώσεις να ξεκινούν από το μεσημέρι της Δευτέρας (9/2).

Οι βοριάδες θα έχουν τον πρώτο λόγο, ενώ οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν λίγο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, αν και από αύριο αναμένεται μια μικρή πτώση.

Οι πρώτες βροχοπτώσεις σήμερα θα κάνουν την εμφάνισή τους στη δυτική Ελλάδα από το μεσημέρι έως το απόγευμα και μέχρι το τέλος της ημέρας τα φαινόμενα θα επεκταθούν προς το βορειοδυτικό Αιγαίο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, ενώ χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας. Παρόμοιο σκηνικό θα διατηρηθεί έως και αύριο. Μετά την Τσικνοπέμπτη, ωστόσο, προβλέπεται νέο κύμα κακοκαιρίας, με άστατο καιρό να επιστρέφει και το Σαββατοκύριακο.

Συγκεκριμένα, οι βροχές θα ξεκινήσουν από το Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά το μεσημέρι με απόγευμα και αργότερα, νωρίς το βράδυ, θα επεκταθούν στο σύνολο της ηπειρωτικής χώρας, φτάνοντας έως το δυτικό και βόρειο Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς και θα φτάσουν τα 7 μποφόρ, με εξαίρεση το βόρειο Αιγαίο, όπου προς το απόγευμα αναμένεται πρόσκαιρη ενίσχυση πολύ ισχυρών ανέμων. Η αλλαγή αυτή θα επιτρέψει την κάθοδο ψυχρότερων αερίων μαζών, οδηγώντας σε πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως αύριο.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε σχετικά καλά επίπεδα για την εποχή, αγγίζοντας τους 17 βαθμούς Κελσίου.

Αττική – Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, ο καιρός θα είναι αρχικά ήπιος, ωστόσο από το απόγευμα έως τις βραδινές ώρες και προς τα ξημερώματα αναμένονται βροχές. Δεν αποκλείεται, ιδιαίτερα κοντά στο ξημέρωμα, να σημειωθούν καταιγίδες με πρόσκαιρη ένταση. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 17 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη, οι νεφώσεις θα πυκνώνουν σταδιακά και οι βροχές θα ξεκινήσουν κοντά στο μεσημέρι, με εντονότερα φαινόμενα τη νύχτα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, καθώς υπάρχει πιθανότητα έντονων καταιγίδων. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν και η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 14 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες - Η πρόγνωση για Τσικνοπέμπτη

Αύριο, Τρίτη, η κακοκαιρία θα αρχίσει να υποχωρεί προς το Αιγαίο, με αποτέλεσμα από το μεσημέρι και μετά να εμφανιστούν μεγάλα διαστήματα βελτιωμένου καιρού στις περισσότερες περιοχές.

Την Τετάρτη αναμένεται νέος, μεγάλος όγκος βροχοπτώσεων, αρχικά στη δυτική Ελλάδα, με σταδιακή μετατόπιση των φαινομένων προς τα ανατολικά.

Η Τσικνοπέμπτη προβλέπεται ιδιαίτερα άστατη, με πιθανό πρόσκαιρο άνοιγμα του καιρού στην Αττική το μεσημέρι με απόγευμα, πριν επιδεινωθεί ξανά κατά τη διάρκεια της νύχτας. Πιο δύσκολες καιρικές συνθήκες αναμένονται στη δυτική χώρα και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, ενώ προς το απόγευμα τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Την Παρασκευή ο καιρός θα παραμείνει έντονα άστατος με νέο κύμα κακοκαιρίας, ενώ και το Σάββατο προβλέπεται η διέλευση ακόμη ενός βαρομετρικού χαμηλού. Το σκηνικό θα χαρακτηρίζεται από εναλλαγές βελτιωμένων και επιδεινωμένων συνθηκών.

Γύρω στην Πέμπτη και μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένονται δύο οργανωμένα και βαθιά βαρομετρικά χαμηλά, τα οποία θα συνοδεύονται από ισχυρή ατμοσφαιρική αστάθεια. Αυτό αυξάνει την πιθανότητα έντονων φαινομένων, όπως ισχυρές καταιγίδες, υδροστρόβιλοι, έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα και μεγάλος όγκος βροχής σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Παράλληλα, προβλέπονται και πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι.