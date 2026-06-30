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Καιρός: Με αισθητή ζέστη αλλά και ισχυρές καταιγίδες ξεκινά ο Ιούλιος - Πού αναμένονται βροχές

Σε ποιες περιοχές εκτιμάται ότι θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες

The LiFO team
Φωτογραφία: Unsplash

Ο καιρός την 1η ημέρα του Ιουλίου επιφυλάσσει αισθητή ζέστη και μπόρες.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου, την Τετάρτη 1η Ιουλίου, αναμένεται ηλιοφάνεια με βροχές ή και καταιγίδες από το μεσημέρι στα ορεινά, που θα είναι πιο ισχυρές στα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 35 με 37 και τοπικά, τους 38 βαθμούς.

Στην Αττική, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, με ανέμους βόρειους έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 24 έως 36 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανό να σημειωθούν μπόρες το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 4 μποφόρ και ο υδράργυρος θα φτάσει έως τους 36 βαθμούς.

Την Πέμπτη ο καιρός δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα είναι ηλιόλουστος με καταιγίδες από το μεσημέρι στα βόρεια και τα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

Στη δική του πρόγνωση, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας ανέφερε ότι την Τετάρτη «θα έχουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με έντονη κεραυνική δραστηριότητα και δυνατούς ανέμους κυρίως βορειοδυτική χώρα, Ήπειρο Μακεδονία και λιγότερο στη Θράκη».

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