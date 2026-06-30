ΕΛΛΑΔΑ

EΡΧΟΝΤΑΙ!

Ελλάδα

Καιρός: Με αισθητή ζέστη αλλά και ισχυρές καταιγίδες ξεκινά ο Ιούλιος - Πού αναμένονται βροχές

Σε ποιες περιοχές εκτιμάται ότι θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες

The LiFO team
The LiFO team
ΚΑΙΡΟΣ ΖΕΣΤΗ ΙΟΥΛΙΟΣ Facebook Twitter
Φωτογραφία: Unsplash
0

Ο καιρός την 1η ημέρα του Ιουλίου επιφυλάσσει αισθητή ζέστη και μπόρες.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου, την Τετάρτη 1η Ιουλίου, αναμένεται ηλιοφάνεια με βροχές ή και καταιγίδες από το μεσημέρι στα ορεινά, που θα είναι πιο ισχυρές στα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 35 με 37 και τοπικά, τους 38 βαθμούς.

Στην Αττική, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, με ανέμους βόρειους έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 24 έως 36 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανό να σημειωθούν μπόρες το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 4 μποφόρ και ο υδράργυρος θα φτάσει έως τους 36 βαθμούς.

Την Πέμπτη ο καιρός δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα είναι ηλιόλουστος με καταιγίδες από το μεσημέρι στα βόρεια και τα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

Στη δική του πρόγνωση, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας ανέφερε ότι την Τετάρτη «θα έχουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με έντονη κεραυνική δραστηριότητα και δυνατούς ανέμους κυρίως βορειοδυτική χώρα, Ήπειρο Μακεδονία και λιγότερο στη Θράκη».

Ελλάδα

Tags

0

EΡΧΟΝΤΑΙ!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΦΩΤΙΑ ΤΩΡΑ ΔΕΡΒΕΝΙ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ελλάδα / Σε εξέλιξη η φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Ένας νεκρός, 112 για εκκένωση και φλόγες κοντά σε σπίτια

Σε ύφεση η φωτιά στον Άγιο Δημήτριο της Κορίνθου, νέα πυρκαγιά στη Μαριολάτα Φωκίδας - Η ενημέρωση για τη σορό που εντοπίστηκε και οι συνεχείς προειδοποιήσεις στους κατοίκους
THE LIFO TEAM
ΕΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΛΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

Ελλάδα / Ο Εμμανουήλ Καραλής ορκίστηκε σημαιοφόρος του Πολεμικού Ναυτικού

Μαζί με τον Έλληνα πρωταθλητή του επί κοντώ ορκίστηκαν και άλλοι αθλητές που κατέκτησαν μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024 και δεν είχαν μέχρι σήμερα ενταχθεί στις Ένοπλες Δυνάμεις
THE LIFO TEAM
ΚΑΤΕΡΡΕΥΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

Ελλάδα / Πετράλωνα: Τι προηγήθηκε της κατάρρευσης της πολυκατοικίας και τι εξετάζουν οι αρχές

Ο όγκος των ερειπίων δυσκολεύει τις προσπάθειες των διασωστών - «Εάν δεν ολοκληρωθούν οι προσπάθειες της έρευνας και της διάσωσης δεν μπορούμε να έχουμε ασφαλές συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος»
THE LIFO TEAM
 
 