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Καιρός - Μαρουσάκης: Ζέστη αλλά και μπόρες τη Δευτέρα - Έως και 36 βαθμούς ο υδράργυρος

Με ανέμους έως 7 μποφόρ και υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να κυλήσει ο καιρός

The LiFO team
The LiFO team
ΚΑΙΡΟΣ ΜΑΡΟΥΣΑΚΗΣ ΖΕΣΤΗ Facebook Twitter
Φωτ.: Unsplash
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Ο καιρός παραμένει ηλιόλουστος και τη νέα εβδομάδα οι θερμοκρασίες αναμένεται να κινηθούν σε υψηλά επίπεδα.

Ωστόσο, η αστάθεια επηρεάζει ορισμένες περιοχές με μπόρες ή και καταιγίδες.

Αύριο Δευτέρα 8 Ιουνίου η ημέρα ξεκινά με ηλιοφάνεια. Ωστόσο, από αργά το απόγευμα αναμένονται σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Κλέαρχο Μαρουσάκη, «μπόρες ακόμη και καταιγίδες προς το εσωτερικό της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας».

Οι άνεμοι σε Ιόνιο και Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και προς την πλευρά του Αιγαίου θα φτάνουν σε εντάσεις ακόμη και τα 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει αργά το μεσημέρι τους 33 με 36 βαθμούς Κελσίου, ανέφερε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικά ισχυρούς βορειοανατολικούς ανέμους προς τα ανατολικά τμήματα και τον υδράργυρο να προσεγγίζει και τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, επίσης θα επικρατήσει ηλιοφάνεια αλλά αργά το απόγευμα υπάρχει πιθανότητα για μπόρες στη γύρω ορεινή ζώνη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

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