Καιρός - Μαρουσάκης: Τη Μεγάλη Παρασκευή κατεβαίνει ένα ψυχρό μέτωπο από τα βόρεια

Με ανοιξιάτικο καιρό και ηλιοφάνεια, θα κυλήσουν οι περισσότερες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Ο γνωστός μετεωρολόγος το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας, στην πρόγνωσή του στο OPEN, ανέφερε πως η Μεγάλη Εβδομάδα, θα φέρει στην χώρα ανοιξιάτικο καιρό με ήλιο και ήπιες θερμοκρασίες, ιδανικό για εκδρομές και προετοιμασίες για το Πάσχα.

Αναλυτικότερα, οι επόμενες ημέρες θα χαρακτηρίζονται από ηλιοφάνεια και ζέστη που θα θυμίζει προχωρημένη άνοιξη, με ένα μόνο μικρό διάλειμμα βροχών και πτώσης της θερμοκρασίας την Παρασκευή και το Σάββατο.

Καιρός - Μαρουσάκης: Ψυχρό μέτωπο την Παρασκευή και το Σάββατο

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, ο καιρός θα παραμείνει καλός μέχρι και τη Μεγάλη Πέμπτη, με ήλιο και θερμοκρασίες που θα φτάνουν κατά τόπους τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Οι θάλασσες θα είναι ήρεμες, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα της Μεγάλης Τετάρτης και Πέμπτης η ζέστη θα γίνει αισθητή, κυρίως στο εσωτερικό της χώρας, θυμίζοντας προχωρημένη άνοιξη.

Ωστόσο, τη Μεγάλη Παρασκευή κατεβαίνει ένα ψυχρό μέτωπο από τα βόρεια, με αποτέλεσμα να πέσει η θερμοκρασία και να ενισχυθεί ο βοριάς.

Θα σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα, οι οποίες θα συνεχιστούν μέχρι το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου. Οι θερμοκρασίες θα υποχωρήσουν από τα 25άρια στους 17-19 βαθμούς Κελσίου.

Μετά το πέρασμα του ψυχρού μετώπου, ο καιρός θα βελτιωθεί και πάλι την Κυριακή του Πάσχαμε ήπιες θερμοκρασίες και ηλιοφάνεια, δίνοντας την αίσθηση καλοκαιρινού καιρού για τις γιορτές.