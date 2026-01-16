Καιρός - Μαρουσάκης: Σαββατοκύριακο με χιόνια, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους σε όλη τη χώρα

Αλλάζει σταδιακά το σκηνικό του καιρού από σήμερα το βράδυ στη χώρα, καθώς είναι προ των πυλών ένα νέο κύμα κακοκαιρίας.

Ο γνωστός μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, στη σημερινή πρόγνωσή του για τον καιρό, προειδοποιεί για την έλευση ενός ακόμη κύματος κακοκαιρίας, το οποίο θα φέρει πτώση της θερμοκρασίας, ισχυρούς ανέμους αλλά και κατά τόπους χιονοπτώσεις στη χώρα.

Όπως χαρακτηριστικά εξηγεί, ψυχρές πολικές αέριες μάζες, αναμένεται να κινηθούν εκ νέου προς τη χώρα μας το επόμενο εικοσιτετράωρο.

Τα φαινόμενα ωστόσο δεν αναμένεται να έχουν μεγάλη ένταση, καθώς η συγκεκριμένη αέρια μάζα είναι κατά βάση ξηρή και θα χρειαστεί να «φορτωθεί» υγρασία από το Αιγαίο προκειμένου να δώσει αξιόλογες βροχές ή χιόνια.

Η σημερινή ημέρα χωρίζεται ουσιαστικά σε δύο φάσεις. Μέχρι και το απόγευμα, οι καιρικές συνθήκες θα παραμείνουν ήπιες και η επιδείνωση του καιρού θα ξεκινήσει από το βράδυ, με τα φαινόμενα να κινούνται από τα βορειοανατολικά προς τα νοτιοδυτικά.

Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη για τον καιρό των επόμενων ημερών

Το Σαββατοκύριακο γενικότερα, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη θα χαρακτηρίζεται από βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις και δυνατούς ανέμους. Οι άνεμοι θα επηρεάσουν το σύνολο της χώρας, ενώ τα φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως σε περιοχές με προσανατολισμό προς το Αιγαίο.

Αναλυτικότερα, το Σάββατο, αναμένονται βροχές κυρίως στα ανατολικά τμήματα της χώρας, ενώ στα δυτικά ο καιρός θα παρουσιαστεί βελτιωμένος.

Ωστόσο, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στους ισχυρούς ανέμους, οι οποίοι ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα τόσο στη δυτική Ελλάδα όσο και σε περιοχές του Αιγαίου.

Τέλος στην Κρήτη, προβλέπονται χιονοπτώσεις σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές.

Την Κυριακή, οι περιοχές που είναι στραμμένες προς το Αιγαίο θα επηρεαστούν από ασθενείς βροχές, χιονόνερο σε χαμηλότερα υψόμετρα και χιονοπτώσεις μέτριας έντασης στα ορεινά. Στην Κρήτη θα συνεχιστούν τα χιόνια στα ορεινά και ημιορεινά, χωρίς όμως ιδιαίτερη ένταση.

Τη Δευτέρα το καιρικό σκηνικό παραμένει παρόμοιο, με έντονο ψύχος και αυξημένη υγρασία στα ανατολικά και νότια, ενώ στα δυτικά ο καιρός θα είναι πιο ξηρός και ήπιος θερμοκρασιακά, συνοδευόμενος όμως από ισχυρούς ανατολικούς ανέμους.