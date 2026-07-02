Καιρός - Μαρουσάκης: Πότε μπορεί να έχει καταιγίδες στην Αττική

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης στάθηκε στον καιρό των επόμενων ημερών, χωρίς να αποκλείει το ενδεχόμενο των καταιγίδων στην Αττική.

Μεταξύ άλλων, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, σε ό,τι αφορά τον σημερινό καιρό, είπε: «σήμερα, θα έχουμε ανάλογο καιρικό μοτίβο όπως και χθες. Αρχικά, θα έχει ηλιοφάνεια, αργότερα όμως προς το μεσημέρι και το απόγευμα θα καταγραφούν μπόρες και τοπικά ισχυρές καταιγίδες με έμφαση τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπως επίσης και τα ορεινά της Πελοποννήσου».

Οι θερμοκρασίες θα είναι αρκετά υψηλές, φτάνοντας τους 38 στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας, διευκρίνισε ο μετεωρολόγος για να τονίσει σχετικά με την Αττική: «στην Αττική θα επικρατήσει η ηλιοφάνεια, ωστόσο υπάρχει μία πιθανότητα γύρω από τον Κιθαιρώνα και τη Μάνδρα, να βγουν κάποιες μπόρες προς το απόγευμα. Η Αττική εμφανίζει περισσότερες πιθανότητεςγια καταιγίδες μέσα στο Σάββατο, από το πρωί μέχρι το μεσημέρι της ίδιας ημέρας».

Καιρός - Μαρουσάκης: Επηρεάζεται η Ελλάδα από τον καύσωνα;

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, παράλληλα, στάθηκε στα καιρικά φαινόμενα που επικρατούν αυτήν τη στιγμή στην Κεντρική και Δυτική Ευρώπη μετά το ισχυρό κύμα καύσωνα. Όπως ανέφερε με βάση τους χάρτες των αερίων μαζών, «υποχωρεί αυτή η ιδιαίτερα θερμή αέρια μάζα. Γι' αυτόν τον λόγο παρατηρούνται έντονες καταιγίδες στην Κεντρική Ευρώπη, οι οποίες ακολουθούν αυτό το κύμα καύσωνα».

«Έρχεται μία πιο ψυχρή αέρια μάζα, συγκρούεται με την ήδη υπάρχουσα θερμή, με αποτέλεσμα να ξεσπούν αυτές οι καταιγίδες που προκαλούν προβλήματα. Πάντως, για τις επόμενες ημέρες φαίνεται να οργανώνεται ένα νέο κύμα καύσωνα προς την Ιβηρική Χερσόνησο με μία τάση, από την άλλη εβδομάδα, να ανέβει και πάλι προς πιο μεγάλα γεωγραφικά πλάτη» συμπλήρωσε ο μετεωρολόγος.

Καταλήγοντας, μίλησε για τις πιθανότητες να επηρεαστεί η Ελλάδα από το νέο κύμα ζέστης: «η χώρα μας δεν φαίνεται να επηρεάζεται στο άμεσο μέλλον από κάποιο αξιόλογο, έντονο κύμα ζέστης».