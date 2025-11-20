Καιρός - Μαρουσάκης: «Πολική αέρια μάζα θα στροβιλίζεται για αρκετές ημέρες στη χώρα»

Χιονοπτώσεις αναμένονται το Σαββατοκύριακο στη χώρα, σημαίνοντας και επίσημα την έλευση του χειμώνα για αυτή τη χρονιά, σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη για τον καιρό.

Κρύο, βροχές αλλά και χιονοπτώσεις συνθέτουν το σκηνικό του καιρού στη χώρα τις επόμενες ημέρες, με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη στην πρόγνωσή του να κάνει λόγο για πτώση του υδραργύρου έως και 10 βαθμούς.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο γνωστός μετεωρολόγος, σήμερα τα πιο έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να σημειωθούν στη βορειοδυτική Ελλάδα, σε περιοχές όπου η κακοκαιρία έχει αφήσει μεγάλα ύψη νερού και θέλει μεγάλη προσοχή καθώς και οι επόμενες ημέρες θα κυλήσουν κατ' αυτό τον τρόπο.

Ωστόσο, προειδοποιεί ότι θα υπάρξει μεγάλη συχνότητα ηλεκτρικών εκκενώσεων και κεραυνών.

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Η πορεία του καιρού τις επόμενες ημέρες

Την Παρασκευή, σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη, το σκηνικό θα είναι ίδιο, με καταιγίδες σε βόρειο Ιόνιο, κεντρικό Ιόνιο, δυτική Στερεά, Ήπειρο και δυτική Μακεδονία, όπου υπάρχει και υψηλός κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια.

Ωστόσο, το Σάββατο ξεκινά σταδιακά η έλευση του χειμώνα, καθώς οι πολικές αέριες μάζες θα φθάσουν μέχρι και τα βόρεια - βορειοδυτικά Βαλκάνια.

«Έτσι, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη θα πάρουμε μία δόση χειμώνα. Θα πέσει η θερμοκρασία, θα δούμε χιόνια σε βουνά της βόρειας και κεντρικής ηπειρωτικής χώρας. Δεν αποκλείεται στα πιο βορειοδυτικά ηπειρωτικά τμήματα τα χιόνια να κατέβουν λίγο σε υψόμετρο», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Αυτή η πολική αέρια μάζα θα συνεχίσει να στροβιλίζεται για αρκετές ημέρες, που σημαίνει οτι και η επόμενη εβδομάδα, θα χαρακτηρίζεται με ένα ανάλογο καιρικό μοτίβο», καταλήγει.