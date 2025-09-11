Καιρός - Μαρουσάκης: «Πέφτει επιτέλους ο υδράργυρος» - Πότε αναμένονται τα πρωτοβρόχια

Το καλοκαιρινό κλίμα των ημερών θα έχει διάρκεια μέχρι και το Σαββατοκύριακο, καθώς από τη νέα εβδομάδα ο καιρός αναμένεται να μεταβληθεί.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, το Σαββατοκύριακο θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, αλλά από τη Δευτέρα και την Τρίτη, ο καιρός θα έχει «γεύση φθινοπώρου» με βροχοπτώσεις, οι οποίες ίσως φτάσουν και στην Αττική.

Το «κύμα» θα κρατήσει μία με δύο ημέρες, εκτιμά ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, ο οποίος εξήγησε, πως «θα φτάσει ίσως και στην Αθήνα, αλλά λίγα πράγματα, λίγες οι βροχές, μιας και ο βοριάς φαίνεται ότι θα κυριαρχήσει και πάλι στο Αιγαίο».

«Πάντως, θα πάμε κανονικά σε ό,τι αφορά τις θερμοκρασίες, πέφτει επιτέλους ο υδράργυρος, μας έρχονται έτσι οι πρώτες βροχές για το φθινόπωρο», εξήγησε ο μετεωρολόγος.

Καιρός: Η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας μέχρι τη Δευτέρα 15-9

Ο καιρός την Παρασκευή 12/9

Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις, οι οποίες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες, στα ηπειρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς και τοπικά ανατολικά τους 34 με 35 βαθμούς, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 32 με 34 βαθμούς και στα νησιά του Ιονίου και τις Κυκλάδες τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο 13/9

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, οι οποίες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 και πρόσκαιρα στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά.

Ο καιρός την Κυριακή 14/9

Στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα επεκταθούν στη Μακεδονία. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά αρχικά θα είναι μεταβλητοί 3, από το μεσημέρι θα πνέουν δυτικοί - βορειοδυτικοί 4 και από το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός τη Δευτέρα 15/9

Στη Μακεδονία και βαθμιαία στη Θράκη νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, με εξασθένηση των φαινομένων από αργά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις, οι οποίες κυρίως στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.