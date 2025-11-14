Καιρός - Μαρουσάκης: Το πεδίο «Υ» και το «παράδοξο» των σημερινών θερμοκρασιών

Ο καιρός σήμερα Παρασκευή θυμίζει άνοιξη, με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη να εξηγεί το πεδίο «Υ» αλλά και το παράδοξο με τη θερμοκρασία που επικρατεί αυτές τις ώρες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Ο μετεωρολόγος του Open, εξηγεί ότι «το πεδίο βαρομετρικών πιέσεων με το γράμμα «Υ», το οποίο έχει επεκταθεί πάνω από την περιοχή μας», δημιουργεί υψηλές πιέσεις που «κλείνουν» τον δρόμο στις κακοκαιρίες. Έτσι, συστήματα από τη Δυτική ή τη Βόρεια Ευρώπη δεν μπορούν να προσεγγίσουν τη χώρα. Ως εκ τούτου, μέχρι και τη Δευτέρα ο καιρός θα παραμείνει ιδιαίτερα καλός, με τα πιο χαρακτηριστικά φαινόμενα να είναι οι ομιχλές τη νύχτα και νωρίς το πρωί, καθώς και το μεγάλο ημερήσιο θερμοκρασιακό εύρος.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, παρατηρείται σήμερα ένα μεγάλο θερμοκρασιακό εύρος, με τιμές που ξεκινούν αρκετά χαμηλές και μονοψήφιες, οι οποίες αργά το μεσημέρι σημειώνουν μεγάλη άνοδο. «Η θερμοκρασία μπορεί να ξεκινά σε πολύ χαμηλά επίπεδα νωρίς το πρωί και να ανεβαίνει αισθητά προς το μεσημέρι», εξηγεί.

Για σήμερα, Παρασκευή, ο καιρός διατηρείται εξαιρετικά καλός με καθαρό ουρανό. Ωστόσο, τις βραδινές ώρες είναι πιθανό να εμφανιστεί περιορισμένη ορατότητα λόγω τοπικών ομιχλών.

Αναφορικά με τη θερμοκρασία, το κρύο είναι αισθητό το πρωί, με αρνητικές τιμές στα βόρεια και γενικευμένες μονοψήφιες θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο τμήμα της ηπειρωτικής χώρας. Προς το Ιόνιο και το νότιο-νοτιοανατολικό Αιγαίο ο υδράργυρος ανεβαίνει, φτάνοντας έως και τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Το μεσημέρι η θερμοκρασία σημειώνει σημαντική άνοδο, με τιμές που μπορεί να αγγίξουν ακόμη και τους 22 βαθμούς σε περιοχές όπως η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Αναλυτικά ο καιρός σήμερα σύμφωνα με την ΕΜΥ

Για σήμερα Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αναφέρει στο αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης:

Γενικά αίθριος καιρός. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και κατά τόπους, κυρίως στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας, θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 6, πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 19 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 20 με 22 και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 23 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και στο Ιόνιο βόρειοι βορειοδυτικοί τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα νοτιοανατολικά τοπικά 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 και στη νότια Κρήτη τοπικά έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 15-11-2025

Γενικά αίθριος καιρός. Από το απόγευμα στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά αραιές νεφώσεις.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα νοτιοανατολικά 5 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει σε υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα κατά 2 με 3 βαθμούς. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 19 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 20 με 22 και τοπικά στη νότια Κρήτη τους 23 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16-11-2025

Γενικά αίθριος καιρός. Αραιές νεφώσεις στα ανατολικά και από το βράδυ στα βορειοδυτικά. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες και στα νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.