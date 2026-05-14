Καιρός - Μαρουσάκης: Μπόρες, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις τα επόμενα 24ωρα στη χώρα

Σε μία περίοδο έντονης αστάθειας μπαίνει από σήμερα η χώρα, σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη για τον καιρό.

Ο γνωστός μετεωρολόγος στην πρόγνωσή του το πρωί της Πέμπτης, για την απότομη αλλαγή που αναμένεται τα επόμενα εικοσιτετράωρα στο σκηνικό του καιρού, εξηγεί αρχικά πως δεν πρόκειται για μία γενικευμένη κακοκαιρία.

Αρχικά όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, από σήμερα το απόγευμα, θα αρχίσουν να κάνουν την εμφάνισή τους μπόρες και τοπικές καταιγίδες, αρχικά στα ηπειρωτικά και κυρίως στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα.

Τα φαινόμενα αυτά θα εμφανίζονται πιο έντονα σε ορεινές περιοχές και στη συνέχεια θα επεκτείνονται και σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Ωστόσο επισημαίνει πως οι καταιγίδες αναμένεται να είναι μικρής διάρκειας, όμως ενδέχεται να έχουν ένταση, με πιθανότητα για χαλαζοπτώσεις και έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα.

Προς το βράδυ μάλιστα, τα φαινόμενα θα συνεχιστούν κατά τόπους και θα επεκταθούν προς το βόρειο Αιγαίο.

Καιρός - Μαρουσάκης: Εν αναμονή δύο βαρομετρικών χαμηλών το Σάββατο στη χώρα

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη, και την Παρασκευή αναμένεται παρόμοια καιρική αστάθεια, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας.

Ο καιρός θα ξεκινά σχετικά ήπιος, όμως από το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτύσσονται νεφώσεις που θα δίνουν μπόρες και τοπικές καταιγίδες.

Το Σάββατο η κατάσταση θα γίνει πιο σύνθετη, καθώς θα επηρεαστούμε από δύο βαρομετρικά χαμηλά. Το ένα θα φέρει μεταφορά αφρικανικής σκόνης και πιο θερμές αέριες μάζες, ενώ το άλλο θα ενισχύσει την αστάθεια, προκαλώντας βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Η χώρα ουσιαστικά θα «χωριστεί» στα δύο: προς τα βόρεια και κυρίως από την Πελοπόννησο και πάνω θα επικρατήσει αστάθεια με βροχές και καταιγίδες, κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Αντίθετα, πιο νότια θα επικρατήσει αυξημένη συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης, με πιθανότητα για λασποβροχές και παράλληλα άνοδο της θερμοκρασίας, ιδιαίτερα στην Κρήτη.

Την Κυριακή η αφρικανική σκόνη θα αρχίσει σταδιακά να απομακρύνεται, ενώ η ατμόσφαιρα θα καθαρίζει. Παρ’ όλα αυτά, η αστάθεια θα επιμείνει κυρίως στα ηπειρωτικά, με φαινόμενα το μεσημέρι και το απόγευμα.