Καιρός - Μαρουσάκης: Μέχρι το Σάββατο επικίνδυνες καταιγίδες και ακολουθούν κρύο και χιόνια

Επιμένει μέχρι και το Σάββατο η αστάθεια του καιρού, με κύρια χαρακτηριστικά του να είναι οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Στη νέα ανάρτησή του για την πορεία του καιρού τα επόμενα εικοσιτετράωρα, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης κάνει λόγο για έντονα αλλά και ταυτόχρονα επικίνδυνα φαινόμενα μέχρι και το Σάββατο στη χώρα.

Έπειτα, πολική αέρια μάζα από τα βορειοδυτικά Βαλκάνια κινείται προς τη χώρα, φέρνοντας και επίσημα τον χειμώνα.

«Επιμένουν μέχρι και το Σάββατο οι επικίνδυνες βροχές - καταιγίδες προς τα δυτικά - βορειοδυτικά τμήματα οπότε και στη συνέχεια η κίνηση της πολικής αέριας μάζας από τα βορειοδυτικά Βαλκάνια προς τη χώρα μας θα ρίξει σημαντικά τη θερμοκρασία κάνοντας όμως πιο σταθερή την ατμόσφαιρα φέρνοντας παράλληλα χιόνια σε ορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας πιθανόν και χαμηλότερα προς τα βορειοδυτικά (π.χ Φλώρινα)», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο γνωστός μετεωρολόγος.

«Προσοχή για τους αγρότες μας κυρίως, στις συνθήκες παγετού που θα επικρατήσουν στις αρχές της νέας εβδομάδας τη νύχτα και το πρωί. Ακολουθούν ορισμένοι χαρακτηριστικοί χάρτες από το προγνωστικό μας σύστημα που περιγράφουν την όλη κατάσταση», καταλήγει.

Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Θα ενταθούν οι καταιγίδες από τη νύχτα

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ το μεσημέρι της Πέμπτης.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο έκτακτο της ΕΜΥ, τα έντονα φαινόμενα, όπως οι βροχές και οι καταιγίδες που εκδηλώνονται στη δυτική - βορειοδυτική Ελλάδα τις τελευταίες ώρες, αναμένεται τη νύχτα να ενταθούν εκ νέου.

Αναλυτικότερα, την Παρασκευή (21-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλλονιά, Ιθάκη),

την Αιτωλοακαρνανία και

την Ήπειρο.

Βαθμιαία ύφεση των ισχυρών φαινομένων προβλέπεται από αργά τη νύχτα της Παρασκευής (21-11-25) προς το Σάββατο (22-11-25).