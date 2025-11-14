Καιρός - Μαρουσάκης: «Κοντά στις 24 με 25 Νοεμβρίου κατεβαίνει πολύ ψυχρή αέρια μάζα στη χώρα»

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από τη Δευτέρα, σύμφωνα με τη νέα πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκης.

Ο γνωστός μετεωρολόγος, έχει εδώ και αρκετές ημέρες επισημάνει πως μετά την καλοκαιρία και τις σχεδόν ανοιξιάτικες συνθήκες των τελευταίων ημερών, οι περισσότερες περιοχές της χώρας θα μπουν και επίσημα στον χειμώνα.

Σήμερα στη νέα πρόγνωση του για την εξέλιξη του καιρού, εξήγησε πως «το ατμοσφαιρικό βουνό που εμποδίζει τις κακοκαιρίες να πλησιάσουν τη χώρα μας» υποχωρεί.

Για αυτό τον λόγο από το Σαββατοκύριακο και έπειτα το σκηνικό αλλάζει και «ανοίγει» ο δρόμος για την έλευση κακοκαιριών στη χώρα, με την πρώτη να έρχεται στα μέσα της επόμενης εβδομάδας.

«Από την Τρίτη - Τετάρτη έρχεται και πάλι ένα κύμα κακοκαιρίας για να μας θυμίσει στην αρχή φθινοπωρινές καιρικές καταστάσεις και στην πορεία να μας οδηγήσει σε μία πρώτη γεύση από χειμώνα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

«Τα προγνωστικά στοιχεία θέλουν κοντά στις 24 με 25 Νοεμβρίου να κατεβαίνει μια πολύ ψυχρή αέρια μάζα, η οποία θα επηρεάσει πρώτα τμήματα της δυτικής και βόρειας Ευρώπης και σταδιακά θα φθάσει μέχρι και τη χώρα μας για να πάρουμε μία γεύση από χειμώνα και πέφτοντας αρκετούς βαθμούς ο υδράργυρος» συμπλήρωσε ο γνωστός μετεωρολόγος.