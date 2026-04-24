Καιρός - Μαρουσάκης: Η ημέρα που η θερμοκρασία ίσως αγγίξει τους 27 βαθμούς

Άκρως ανοιξιάτικο αναμένεται το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες στη χώρα, σύμφωνα με τη νέα πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη.

Ο γνωστός μετεωρολόγος στη νέα πρόγνωσή του για τον καιρό το πρωί της Παρασκευής, εξηγεί πως ο καιρός βελτιώνεται τα επόμενα εικοσιτετράωρα στη χώρα με τον υδράργυρο να ανεβαίνει αισθητά.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, η πρόσφατη αστάθεια και οι βροχές υποχωρούν σταδιακά και ο άστατος καιρός περιορίζεται κυρίως σε Κρήτη και Δωδεκάνησα, όπου θα συνεχιστούν λίγες τοπικές βροχές για λίγο ακόμη μέσα στην ημέρα.

Ωστόσο στην υπόλοιπη χώρα, επικρατεί κυρίως ηλιοφάνεια.

Οι βοριάδες στο Αιγαίο παραμένουν ισχυροί (έως 6 μποφόρ) και τα πρωινά είναι ψυχρά, αλλά η θερμοκρασία το μεσημέρι ανεβαίνει γύρω στους 19-21 βαθμούς Κελσίου.

Από το Σαββατοκύριακο και μετά, ο καιρός γίνεται πιο ανοιξιάτικος, με περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας που θα φτάσει περίπου τους 25-26 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση Μαρουσάκη για τον καιρό των επόμενων ημερών

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες θα γίνει όλο και πιο ανοιξιάτικος, με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας.

Το Σάββατο η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 23-24 βαθμούς Κελσίου, την Κυριακή γύρω στους 24, ενώ τη Δευτέρα μπορεί να αγγίξει ακόμη και τους 27.

Μέχρι τα μέσα της εβδομάδας θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Οι άνεμοι θα είναι γενικά ήπιοι, ενώ μόνο το απόγευμα μπορεί να εμφανίζεται λίγη τοπική αστάθεια, κυρίως σε ορεινές περιοχές.

Γενικά, η πρόσφατη κακοκαιρία υποχωρεί και επιστρέφει ένα σταθερό, ζεστό και ανοιξιάτικο σκηνικό, πιο κοντά στη φυσιολογική εικόνα της εποχής.