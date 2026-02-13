Καιρός - Μαρουσάκης: Η χώρα χωρίζεται σε δύο τμήματα

Το κύμα κακοκαιρίας που βρίσκεται σε εξέλιξη περιορίζεται προς το Ανατολικό Αιγαίο και αναμένεται να ολοκληρώσει τη δράση του μέσα στη σημερινή ημέρα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Από αύριο ο καιρός θα πρόσκαιρη βελτίωση. «Θα πάρουμε ανάσα», σημείωσε ο μετεωρολόγος, εξηγώντας ότι οι βροχές θα περιοριστούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Ωστόσο, από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένεται ένα πιο οργανωμένο καιρικό σύστημα που θα επηρεάσει εκ νέου τη χώρα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Το Σάββατο και την Κυριακή θα επικρατήσουν νοτιάδες, με τον υδράργυρο να ξεπερνά ακόμη και τους 20 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές. Όπως εξήγησε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, από αύριο η χώρα θα χωριστεί ουσιαστικά σε δύο τμήματα:

Στα ανατολικά και τα νότια θα επικρατήσουν υψηλές θερμοκρασίες, αφρικανική σκόνη και ισχυροί νοτιάδες.

Στα δυτικά και τα βόρεια ο καιρός θα είναι πιο συννεφιασμένος, με βροχές και χαμηλότερες θερμοκρασίες.

Για την Αττική, ο καιρός βελτιώνεται σήμερα, με τη θερμοκρασία να φτάνει περίπου τους 16 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, αντίθετα, ο καιρός θα παραμείνει βροχερός στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, χωρίς, ωστόσο, να αναμένονται έντονα φαινόμενα.

Ο καιρός το Σαββατοκύριακο σύμφωνα με την ΕΜΥ

Στο ημερήσιο δελτίο πρόγνωσης του καιρού, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ενημερώνει για τον καιρό του Σαββάτου και της Κυριακής.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 14-02-2026

Στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις με βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες, που το βράδυ θα ενταθούν. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που το απόγευμα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και στα νότια τοπικά 7 μποφόρ, γρήγορα όμως στα δυτικά και από το μεσημέρι και στα ανατολικά θα επικρατήσουν νότιοι άνεμοι 6 με 7 και τη νύχτα στο Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 18 με 20 βαθμούς αλλά στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 12 με 14 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 15-02-2026

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου. Τα φαινόμενα κατά τόπους στα δυτικά και τα βόρεια πιθανόν να είναι ισχυρά. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα κεντρικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο νότιοι 7 με 8 και πρόσκαιρα τοπικά 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα στα ανατολικά, όμως στα δυτικά θα σημειώσει μικρή πτώση.

