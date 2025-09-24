Καιρός - Μαρουσάκης: Έρχονται επικίνδυνες καταιγίδες και σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας

Για έντονα και επικίνδυνα φαινόμενα το Σαββατοκύριακο στη χώρα, κάνει λόγο στη νέα ανάρτησή του για τον καιρό, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Ο «εμποδιστής Ρεξ» σύμφωνα με τον γνωστό μετεωρολόγο, τις επόμενες ημέρες φέρνει ισχυρά καιρικά φαινόμενα, ξεκινώντας από τη σταδιακή πτώση του υδραργύρου την Παρασκευή.

Στη συνέχεια όπως εξηγεί στην ανάρτησή του, το Σάββατο εκτός από πτώση της θερμοκρασίας, έρχονται και καταιγίδες οι οποίες το απόγευμα θα επηρεάσουν αρκετές περιοχές και πιθανότατα να είναι αρκετά έντονες.

«Ήπιος και σήμερα ο καιρός με καλοκαιρινές θερμοκρασίες και τους ανέμους να μην προβληματίζουν», αναφέρει αρχικά στην ανάρτησή του ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

«Από αύριο ενισχύονται σταδιακά οι βοριάδες στο Αιγαίο οι οποίοι θα φτάσουν Παρασκευή και Σάββατο προς τα κεντρικά και βόρεια τμήματά του τα επίπεδα θυέλλης, πέφτει σιγά σιγά η θερμοκρασία ενώ μας έρχονται και βροχές - καταιγίδες οι οποίες από Σαββατο απόγευμα θα επηρεάσουν αρκετές περιοχές και μάλιστα προς τα δυτικά θα είναι αρκετά έντονες ως και επικίνδυνες», καταλήγει.

Μαρουσάκης για «εμποδιστή Ρεξ»: Διαμορφώνει μια εκρηκτικά ασταθή ατμόσφαιρα με συνέπεια τον ακραίο καιρό

Χάρη στον «εμποδιστή Ρεξ» εντός των επόμενων ημερών, πιθανότατα να έρθει η πρώτη αξιόλογη κακοκαιρία του φετινού φθινοπώρου στη χώρα.

Πλήθος μετεωρολόγων τα τελευταία εικοσιτετράωρα, μιλούν στις προγνώσεις τους για τον καιρό των επόμενων ημερών για τον «εμποδιστή Ρεξ», εξηγώντας τα φαινόμενα που αναμένεται να φέρει μαζί του.

Συγκεκριμένα, αναλύουν το σύστημα του εμποδισμού που έχει πάρει αυτή την ονομασία, το οποίο όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν θα κάνει την εμφάνισή του στη χώρα το Σαββατοκύριακο. Σε ανάρτησή του στα social media, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης εξηγεί για το σύστημα αυτό, παραθέτοντας παράλληλα και βίντεο με την πορεία των φαινομένων που το συνοδεύουν.

«Με το γράμμα "Υ" αποτυπώνεται ο εκτεταμένος αντικυκλώνας προς τη βόρεια Ευρώπη. Με το γράμμα "Χ" το βαρομετρικό χαμηλό στο οποίο θα κλείσει τον δρόμο ο αντικυκλώνας που αναφέραμε παραπάνω με αποτέλεσμα να μείνει για αρκετές ημέρες στην ίδια γεωγραφική έκταση», αναφέρει αρχικά στην ανάρτησή του ο γνωστός μετεωρολόγος.

«Από τη μία ο αντικυκλώνας στέλνει ψυχρότερο αέρα από τη βόρεια Ευρώπη προς το βαρομετρικό χαμηλό και από την άλλη το βαρομετρικό χαμηλό αλληλεπιδρά με θερμές θαλάσσιες εκτάσεις. Η παραπάνω αλληλεπίδραση διαμορφώνει μια εκρηκτικά ασταθή ατμόσφαιρα με συνέπεια τον ακραίο καιρό», συνεχίζει.

«Η μελέτη μας έχει ήδη στραφεί σε αυτή την ατμοσφαιρική κυκλοφορία που εμφανίζει αρκετές πιθανότητες να πλήξει και τη χώρα μας. Θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε επικίνδυνες καταστάσεις», καταλήγει.