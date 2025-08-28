Καιρός - Μαρουσάκης: Επικίνδυνες καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και κεραυνοί το Σαββατοκύριακο

Αλλάζει απότομα το σκηνικό του καιρού στη χώρα τα επόμενα εικοσιτετράωρα, σύμφωνα με τη νεότερη πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο γνωστός μετεωρολόγος, ισχυρά καιρικά φαινόμενα αναμένεται να πλήξουν τη χώρα το Σαββατοκύριακο, παρότι η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

Αναλυτικότερα, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης εξηγεί πως βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Ιταλίας, κινείται τις επόμενες ημέρες προς την περιοχή μας, προκαλώντας φαινόμενα όπως βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις αλλά και έντονη κεραυνική δραστηριότητα.

Ταυτόχρονα όμως, οι άνεμοι μεταφέρουν θερμότερες αέριες μάζες από τη βόρεια Αφρική, με αποτέλεσμα την άνοδο της θερμοκρασίας. Μάλιστα σε κάποιες περιοχές όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, ο άνεμος θα είναι σαν λίβας.

Η ανάρτηση του Κλέαρχου Μαρουσάκη για τον καιρό

«Βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Ιταλίας αναμένεται να κινηθεί ανατολικά - βορειοανατολικά προκαλώντας το Σαββατοκύριακο τα εξής φαινόμενα 1. Υποχώρηση βαροβαθμίδας στο Αιγαίο με αποτέλεσμα τα μελτέμια να περιοριστούν προς το νοτιοανατολικό Αιγαίο και να εξασθενίσουν.

2. Στροφή ανέμων σε δυτικούς νοτιοδυτικούς που θα μεταφέρουν θερμότερες αέριες μάζες από τη βόρεια Αφρική με αποτέλεσμα την άνοδο του υδραργύρου κοντά στους 35° με 37° και με έμφαση τα ανατολικά ηπειρωτικά όπου ο άνεμος θα λειτουργήσει και σαν λίβας.

3. Βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα του Σαββάτου αρχικά στα βορειοδυτικά και μέσα στην Κυριακή σε αρκετές περιοχές της δυτικής, κεντρικής και βόρειας χώρας. Επισημαίνεται ότι τα φαινόμενα αυτά και με έμφαση τα δυτικά - βόρεια - βορειοδυτικά τμήματα θα είναι τοπικά ισχυρά και επικίνδυνα, ενώ πολύ πιθανό να συνοδεύονται από χαλάζι και μεγάλη συχνότητα κεραυνών», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του, ο γνωστός μετεωρολόγος.