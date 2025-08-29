Καιρός - Μαρουσάκης: Έντονα φαινόμενα και αστάθεια από το απόγευμα του Σαββάτου στη χώρα

Έντονη αστάθεια και ισχυρά καιρικά φαινόμενα, αναμένεται να κάνουν από αύριο σταδιακά την εμφάνισή τους, σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Ο γνωστός μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, σε νέα ανάρτησή του στα social media το πρωί της Παρασκευής, αναφέρθηκε εκ νέου στις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν το Σαββατοκύριακο στη χώρα, κάνοντας μεταξύ άλλων λόγο για έντονη αστάθεια αλλά και υψηλές θερμοκρασίες.

Αναλυτικότερα, ο κ. Μαρουσάκης εξηγεί πως παρότι από το απόγευμα του Σαββάτου και έπειτα, σε κάποιες περιοχές αναμένονται ισχυρά φαινόμενα όπως καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και κεραυνούς, σε κάποιες άλλες θα σημειωθεί αρκετή ζέστη.

«Μελτέμια και σήμερα προς το Αιγαίο με τάση περιορισμού τους από το απόγευμα», αναφέρει αρχικά στην ανάρτησή του ο μετεωρολόγος και συνεχίζει επισημαίνοντας πως «από αύριο το απόγευμα και μέσα στην Κυριακή φαινόμενα αστάθειας προς τη δυτική, κεντρική και βόρεια χώρα που τοπικά θα έχουν ένταση».

«Αρκετή ζέστη το Σαββατοκύριακο προς τα ανατολικά και νότια», καταλήγει.

Σε προηγούμενη ανάρτησή του λίγες ώρες πριν, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης ανέφερε πως βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Ιταλίας, κινείται τις επόμενες ημέρες προς την περιοχή μας, προκαλώντας φαινόμενα όπως βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις αλλά και έντονη κεραυνική δραστηριότητα.

Ταυτόχρονα όμως, οι άνεμοι μεταφέρουν θερμότερες αέριες μάζες από τη βόρεια Αφρική, με αποτέλεσμα την άνοδο της θερμοκρασίας. Μάλιστα σε κάποιες περιοχές όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, ο άνεμος θα είναι σαν λίβας.

«Βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Ιταλίας αναμένεται να κινηθεί ανατολικά - βορειοανατολικά προκαλώντας το Σαββατοκύριακο τα εξής φαινόμενα 1. Υποχώρηση βαροβαθμίδας στο Αιγαίο με αποτέλεσμα τα μελτέμια να περιοριστούν προς το νοτιοανατολικό Αιγαίο και να εξασθενίσουν.

2. Στροφή ανέμων σε δυτικούς νοτιοδυτικούς που θα μεταφέρουν θερμότερες αέριες μάζες από τη βόρεια Αφρική με αποτέλεσμα την άνοδο του υδραργύρου κοντά στους 35° με 37° και με έμφαση τα ανατολικά ηπειρωτικά όπου ο άνεμος θα λειτουργήσει και σαν λίβας.

3. Βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα του Σαββάτου αρχικά στα βορειοδυτικά και μέσα στην Κυριακή σε αρκετές περιοχές της δυτικής, κεντρικής και βόρειας χώρας. Επισημαίνεται ότι τα φαινόμενα αυτά και με έμφαση τα δυτικά - βόρεια - βορειοδυτικά τμήματα θα είναι τοπικά ισχυρά και επικίνδυνα, ενώ πολύ πιθανό να συνοδεύονται από χαλάζι και μεγάλη συχνότητα κεραυνών», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του, ο γνωστός μετεωρολόγος.