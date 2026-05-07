Καιρός - Μαρουσάκης: Εν αναμονή ζέστης, λασποβροχών και αφρικανικής σκόνης στη χώρα

Ζέστη, αφρικανική σκόνη αλλά και λασποβροχές, είναι τα στοιχεία που συνθέτουν το σκηνικό του καιρού το επόμενο τριήμερο στη χώρα, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Ο γνωστός μετεωρολόγος στην πρόγνωσή του για τον καιρό νωρίτερα το πρωί της Πέμπτης, προειδοποιεί για έντονο επεισόδιο αφρικανικής σκόνης που θα επηρεάσει κυρίως τη δυτική, κεντρική και νότια Ελλάδα το επόμενο εικοσιτετράωρο, κάνοντας την ατμόσφαιρα αποπνικτική και θολή.

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή αναμένονται λασποβροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Ωστόσο, από το Σάββατο η αφρικανική σκόνη θα αρχίσει να υποχωρεί και η ποιότητα της ατμόσφαιρας θα βελτιωθεί, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα άνοδο.

Παράλληλα, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης εξηγεί πως από την Κυριακή έως και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας ο υδράργυρος ενδέχεται να ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου, με πιο ζεστές ημέρες την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη.

Αναλυτικότερα σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη αύριο, από τα δυτικά προς τα ανατολικά, αναμένονται λίγες βροχές και περάσματα λασποβροχών, ενώ η ατμόσφαιρα θα είναι θολή λόγω της μεταφοράς αφρικανικής σκόνης, κυρίως κοντά στο μεσημέρι.

Μάλιστα αυτές οι καιρικές συνθήκες, θα επηρεάσουν το μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Από το Σάββατο ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται, καθώς οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικούς και η αφρικανική σκόνη θα απομακρυνθεί σταδιακά. Η εξέλιξη αυτή θα επιτρέψει στη θερμοκρασία να σημειώσει νέα άνοδο, φτάνοντας σε αρκετές περιοχές έως και τους 28 βαθμούς Κελσίου.

Από την Κυριακή και τις επόμενες ημέρες αναμένονται ακόμη πιο ανοιξιάτικες, ίσως και καλοκαιρινές, καιρικές συνθήκες. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει περαιτέρω άνοδο για λίγες ημέρες, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τοπικά ακόμη και τους 30 βαθμούς Κελσίου, ιδιαίτερα σε περιοχές της ηπειρωτικής χώρας αλλά και στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο.

Παρά την άνοδο της θερμοκρασίας, σε αρκετές περιοχές θα παραμείνουν οι νεφώσεις, με τις μέγιστες τιμές να κυμαίνονται γενικά κοντά στους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.