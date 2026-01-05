Καιρός - Μαρουσάκης: Εν αναμονή πιο ψυχρών αέριων μαζών τις επόμενες ημέρες στη χώρα

Άστατος αναμένεται ο καιρός αυτή την εβδομάδα στη χώρα, σύμφωνα με τη σημερινή πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη.

Ο γνωστός μετεωρολόγος στην πρόγνωσή του για τις καιρικές συνθήκες των επόμενων ημερών, κάνει λόγο για έλευση ψυχρών αέριων μαζών, αλλά και για αρκετές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, οι βροχές ξεκινούν από σήμερα και αναμένεται να διαρκέσουν μέχρι και την Παρασκευή.

Σήμερα, θα κυριαρχήσει συννεφιά στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Αναλυτικότερα προς τα κεντρικά, δυτικά και βόρεια αναμένονται τοπικές βροχές, ενώ καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως προς τα δυτικά - βορειοδυτικά τμήματα.

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι θα επικρατήσουν σχετικά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, με τον υδράργυρο να αγγίζει σήμερα τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Ανήμερα των Θεοφανίων, το καιρικό μοτίβο δεν παρουσιάζει αξιόλογες αλλαγές. Οι περισσότερες βροχές θα εντοπίζονται στη δυτική Ελλάδα και στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, επηρεάζοντας το Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο.

Κατά διαστήματα, ασθενείς έως μέτριες βροχές ενδέχεται να εκδηλωθούν και στην κεντρική και βόρεια χώρα, καθώς και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, ωστόσο τα πιο έντονα φαινόμενα θα παραμείνουν κυρίως στα δυτικά και στα βορειοανατολικά.

Οι νότιοι άνεμοι θα επικρατήσουν, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε σχετικά καλά για την εποχή επίπεδα. Στην Αττική υπάρχει πιθανότητα για λίγες πρόσκαιρες μπόρες, χωρίς όμως κάτι το αξιόλογο. Την Τετάρτη, ο καιρός θα παραμείνει βαρύς στη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα, με τάση τα φαινόμενα να επεκταθούν και σε νοτιότερες περιοχές. Η Τετάρτη και η Πέμπτη αναμένεται να είναι οι πιο βροχερές ημέρες της εβδομάδας, με εκτεταμένα φαινόμενα σε πολλές περιοχές. Κρήτη και Δωδεκάνησα θα επηρεαστούν επίσης από αξιόλογες βροχές και καταιγίδες, κυρίως την Πέμπτη.

Γενικά, πρόκειται για μία εβδομάδα άστατη και αρκετά βροχερή, με τους νοτιάδες να κυριαρχούν σε ισχυρές εντάσεις έως και την Πέμπτη, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει κοντά στα επίπεδα των προηγούμενων ημερών.

Από την Παρασκευή, το σκηνικό αλλάζει καθώς οι άνεμοι στρέφονται σε βόρειους, πιο ψυχρές αέριες μάζες εισβάλλουν στη χώρα, οι βροχές περιορίζονται σημαντικά και η θερμοκρασία σημειώνει πτώση.