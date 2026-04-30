Καιρός - Μαρουσάκης: Αστάθεια με κρύο, βροχές και χιόνια το τριήμερο της Πρωτομαγιάς

Για σημαντική μεταβολή του σκηνικού του καιρού, κάνει λόγο στη σημερινή ανάρτησή του για τον καιρό της Πρωτομαγιάς, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Ο γνωστός μετεωρολόγος, εξηγεί πως σήμερα, μετά από μια σχετικά ανοιξιάτικη ημέρα, θα ακολουθήσει σοβαρή επιδείνωση του καιρού με βροχές, καταιγίδες και ενίσχυση των ανέμων.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, ψυχρές αέριες μάζες από τα Βαλκάνια θα προκαλέσουν αστάθεια το τριήμερο της Πρωτομαγιάς, με φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές της χώρας, όπου τοπικά μπορεί να είναι και έντονα.

Παράλληλα, δεν αποκλείεται να σημειωθούν βοριάδες που θα φτάνουν ακόμη και τα 9 μποφόρ, αλλά και χιονοπτώσεις.





Καιρός: Η πρόγνωση Μαρουσάκη για την Πρωτομαγιά

Ο γνωστός μετεωρολόγος αναφέρει ότι την Παρασκευή, θα επικρατήσει άστατος καιρός σε αρκετές περιοχές της χώρας, με βροχές και ενισχυμένους βοριάδες στο Αιγαίο που θα ρίξουν τη θερμοκρασία, χωρίς όμως τα φαινόμενα να είναι ιδιαίτερα έντονα.

Το Σάββατο ο καιρός θα διαφοροποιηθεί, με τα φαινόμενα να μετατοπίζονται προς τα ανατολικά, ενώ η χώρα θα χωριστεί ουσιαστικά σε δύο ζώνες: στα δυτικά και βόρεια θα υπάρχει καλύτερος καιρός, ενώ στα ανατολικά και νότια θα επιμείνουν συννεφιές, ψύχρα και δυνατοί βοριάδες.

Την Κυριακή αναμένεται σχετική βελτίωση, αλλά οι βροχές και οι θυελλώδεις άνεμοι θα παραμείνουν στο ανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, κυρίως από τις Κυκλάδες και ανατολικότερα, όπου χρειάζεται προσοχή.

Από τη Δευτέρα ο καιρός θα βελτιωθεί αισθητά σε όλη τη χώρα, με άνοδο της θερμοκρασίας που θα φτάσει κοντά στους 27-28 βαθμούς Κελσίου, επιστρέφοντας σε πιο ανοιξιάτικες συνθήκες.





