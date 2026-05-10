Καιρός - Κολυδάς: «Θερμή μεταφορά ξεκινά από σήμερα και κορυφώνεται την Τρίτη»

Για νέα άνοδο της θερμοκρασίας στη χώρα η οποία ξεκινά από σήμερα, κάνει λόγο στη νέα ανάρτησή του για τον καιρό ο Θοδωρής Κολυδάς.

Ο γνωστός μετεωρολόγος και πρώην διευθυντής της ΕΜΥ στην τελευταία ανάρτησή του στα social media για την πορεία του καιρού, εξηγεί αρχικά πως από σήμερα, ξεκινά μία «θερμή μεταφορά» στη χώρα, η οποία κορυφώνεται την Τρίτη.

Ωστόσο όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Θοδωρής Κολυδάς, δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ισχυρή.

Συγκεκριμένα, θα υπάρξει άνοδος της θερμοκρασίας, αλλά όχι κάτι ακραίο, καθώς οι αέριες μάζες που επηρεάζουν τη χώρα δεν είναι πολύ θερμές σε ανώτερα επίπεδα της ατμόσφαιρας.

Παράλληλα, επισημαίνει πως μέσα στην εβδομάδα, αναμένονται επίσης τοπικά φαινόμενα και πιθανή αστάθεια, ενώ στη συνέχεια η θερμοκρασία θα επιστρέψει πιο κοντά στα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή.

Η νέα ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά για τον καιρό

«Η θερμή μεταφορά που ξεκινά από αύριο και κορυφώνεται την Τρίτη φαίνεται να χαρακτηρίζεται μάλλον ασθενής έως μέτρια. Αυτό προκύπτει και από τη θερμοκρασιακή εικόνα στη στάθμη των 850 hPa, καθώς η ισόθερμη των 20°C σε αυτό το επίπεδο δεν φαίνεται να επηρεάζει άμεσα τη χώρα μας.

Θυμίζουμε ότι η στάθμη των 850 hPa αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την εκτίμηση των θερμών ή ψυχρών αερίων μαζών. Με απλοποιημένο τρόπο, για να έχουμε μια πρώτη προσέγγιση της θερμοκρασίας στην επιφάνεια, μπορούμε να προσθέσουμε περίπου 15 βαθμούς Κελσίου στη θερμοκρασία των 850 hPa. Η προσέγγιση αυτή δεν αντικαθιστά την κανονική πρόγνωση, καθώς επηρεάζεται από τη νέφωση, τους ανέμους, την υγρασία, την ώρα της ημέρας και τα τοπικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής, αλλά βοηθά να αντιληφθούμε τη γενική τάση.

Στο βίντεο εμφανίζεται επίσης ο χάρτης των 500 hPa, που μας δείχνει την κυκλοφορία στην ανώτερη ατμόσφαιρα και τις διαταραχές που μπορούν να αλλάξουν τον καιρό στη χώρα μας. Αυτές οι διαταραχές θα δώσουν κατά τόπους φαινόμενα, ενώ νέα στοιχεία δείχνουν πιθανή αστάθεια και φαινόμενα προς τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας. Από εκεί και μετά, η θερμοκρασία φαίνεται να επανέρχεται σταδιακά σε πιο κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται βασίζονται σε δεδομένα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων Προγνώσεων Καιρού -ECMWF, τα οποία διατίθενται μέσω του ECMWF Open Data και τα επεξεργαστήκαμε παράγοντας τους σχετικούς χάρτες, διέπονται από την άδεια Creative Commons Attribution 4.0 International- CC BY 4.0, με την απαιτούμενη αναφορά στην πηγή.

Θα συνεχίσουμε, με τα μέσα που διαθέτουμε, να σας ενημερώνουμε υπεύθυνα, χωρίς υπερβολές και με σεβασμό στην επιστήμη της Μετεωρολογίας», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς.