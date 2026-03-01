Καιρός - Κολυδάς: «Ο Μάρτιος δεν φαίνεται να επιβεβαιώνει τον χαρακτηρισμό του "γδάρτη"»

Για τις συνθήκες που θα επικρατήσουν τον Μάρτιο μιλά στη νέα ανάρτησή του για τον καιρό, ο Θοδωρής Κολυδάς.

Ο γνωστός μετεωρολόγος και πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, στη νέα ανάρτησή του στα social media, εκτιμά πως το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου θα κυλήσει με ήπιο και σχετικά σταθερό καιρό σε όλη τη χώρα.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη οι θερμοκρασίες θα είναι λίγο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, με μέγιστες γύρω στους 14-19°C και ελάχιστες μονοψήφιες, χωρίς αξιόλογες ψυχρές εισβολές. Τα διαστήματα ηλιοφάνειας θα υπερισχύουν και δεν προβλέπονται σημαντικά καιρικά φαινόμενα, εκτός από μια μικρή πιθανότητα ασθενούς βροχής στη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη.

Επισημαίνει δε, πως κοινό χαρακτηριστικό σε όλη τη χώρα είναι η παρουσία βόρειου ρεύματος, που διατηρεί την ατμόσφαιρα καθαρή, περιορίζει τις βροχές και δημιουργεί ήρεμες συνθήκες. Ο Μάρτης ξεκινά επομένως ήρεμα, δίνοντας μια μικρή ανάσα μετά τον χειμώνα.

Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά για τον καιρό του Μαρτίου

«Μια σύντομη ματιά στον καιρό δείχνει ότι το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου κυλά με ήπιο και σχετικά σταθερό καιρό. Στην Αθήνα, οι θερμοκρασίες κινούνται λίγο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, με τις μέγιστες να φτάνουν τους 17–19°C στα μέσα της εβδομάδας και στη συνέχεια να σταθεροποιούνται γύρω στους 14–15°C. Οι ελάχιστες παραμένουν σε μονοψήφιες τιμές, χωρίς αξιόλογες ψυχρές εξάρσεις. Τα διαστήματα ηλιοφάνειας υπερισχύουν και δεν διαφαίνονται σημαντικά φαινόμενα.

«Στη Θεσσαλονίκη, το θερμοκρασιακό προφίλ είναι παρόμοιο, με τις μέγιστες επίσης λίγο πάνω από τα κλιματικά μέσα. Μοναδική «παρένθεση» εμφανίζεται την Πέμπτη, όπου το μοντέλο δίνει ασθενή υετό, χωρίς όμως ενδείξεις για κάτι αξιόλογο ή οργανωμένο. Κατά τα άλλα, η εικόνα παραμένει ήπια. Στις Κυκλάδες (για παράδειγμα στην Άνδρο) ο ήλιος θα ξεκινήσει να έχει τον πρώτο λόγο τις περισσότερες ημέρες, με λίγες μόνο περαστικές νεφώσεις που δεν φαίνεται να φέρνουν κάτι αξιόλογο σε φαινόμενα.

Οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται σε ήπια επίπεδα, γύρω στους 14 με 16 βαθμούς το μεσημέρι και κοντά στους 9 με 11 τη νύχτα, τιμές φυσιολογικές ή και ελαφρώς υψηλότερες για την εποχή. Οι άνεμοι δεν δείχνουν διάθεση να ενταθούν ιδιαίτερα και το Αιγαίο, τουλάχιστον σε αυτό το διάστημα, δεν παρουσιάζει ενδείξεις για οργανωμένη κακοκαιρία. Πρόκειται για ένα διάλειμμα στα πιο άστατα σκηνικά του χειμώνα, μια μικρή ανάσα που ευνοεί τις εξωτερικές εργασίες και επιτρέπει στο νησί να κινηθεί σε πιο ήρεμους ρυθμούς.

Κοινό στοιχείο είναι η διατήρηση ενός βόρειου ρεύματος, που ευνοεί καθαρή ατμόσφαιρα, καλή διαύγεια και περιορίζει τη δυναμική για εκτεταμένες βροχές. Δεν διακρίνεται, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, κάποια σημαντική διαταραχή που να αλλάζει ουσιαστικά το σκηνικό. Ο Μάρτης, λοιπόν, ξεκινά ήρεμα και προς το παρόν δεν φαίνεται διατεθειμένος να επιβεβαιώσει τον χαρακτηρισμό του «γδάρτη». Εύχομαι σε όλους έναν καλό μήνα, με υγεία, καθαρούς ουρανούς και αισιόδοξες προοπτικές για την άνοιξη που έρχεται», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς.