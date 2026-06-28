Καιρός - Κολυδάς: Η χώρα δεν φαίνεται να μπαίνει στον κύριο θερμό πυρήνα

Ο μετεωρολόγος και πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θεόδωρος Κολυδάς, στάθηκε στον καιρό των επόμενων ημερών, μετά το κύμα καύσωνα που επηρέασε τη Δυτική Ευρώπη.

Ο Θεόδωρος Κολυδάς τόνισε πως η θερμή αέρια μάζα, που επηρεάζει μεγάλο μέρος της Ευρώπης, μετατοπίζεται σταδιακά προς το ανατολικό κομμάτι της «Γηραιάς Ηπείρου», με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να εντοπίζονται κυρίως στην κεντρική Ευρώπη και στα βόρεια Βαλκάνια.

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, ο κ. Κολυδάς ξεκαθάρισε πως θα ζεσταθεί μεν, ιδιαίτερα στα ηπειρωτικά και σε περιοχές όπως η Θεσσαλία, η Στερεά και η δυτική Ελλάδα, ωστόσο, όπως είπε ο ίδιος, «η χώρα μας δεν φαίνεται να μπαίνει στον κύριο θερμό πυρήνα, ενώ το μελτέμι, παρότι πρόσκαιρα εξασθενεί, αναμένεται να ενισχυθεί ξανά και να περιορίσει την ένταση της ζέστης στα ανατολικά και νότια».

Καιρός - Κολυδάς: Η πρόγνωσή του

«Η θερμή αέρια μάζα που επηρεάζει μεγάλο μέρος της Ευρώπης μετατοπίζεται σταδιακά ανατολικότερα, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να εντοπίζονται κυρίως στην κεντρική Ευρώπη και στα βόρεια Βαλκάνια. Η Ελλάδα θα ζεσταθεί, ιδιαίτερα στα ηπειρωτικά, με περιοχές όπως η Θεσσαλία, η Στερεά και η δυτική Ελλάδα να εμφανίζουν τις υψηλότερες τιμές. Ωστόσο, η χώρα μας δεν φαίνεται να μπαίνει στον κύριο θερμό πυρήνα, ενώ το μελτέμι, παρότι πρόσκαιρα εξασθενεί, αναμένεται να ενισχυθεί ξανά και να περιορίσει την ένταση της ζέστης στα ανατολικά και νότια.

Αξίζει λοιπόν να αφιερώσουμε περίπου 7 λεπτά από τον χρόνο μας για να ενημερωθούμε σωστά και ολοκληρωμένα για τον καιρό. Αυτή την εικόνα δεν μπορούν να την καλύψουν ούτε τα σύντομα τσιτάτα του TikTok ούτε, πολλές φορές, τα δίλεπτα καιρικά θέματα της τηλεόρασης».