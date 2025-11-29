Καιρός - Κολυδάς: Η Ελλάδα φαίνεται να μπαίνει στον προθάλαμο του χειμώνα

Με τίτλο «ένας Δεκέμβριος από τα παλιά», ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς παρουσιάζει -μερικώς- τον καιρό του ερχόμενου μήνα πως η χώρα «μπαίνει δυναμικά στον προθάλαμο του χειμώνα.

Ειδικότερα, ο κ. Κολυδάς προέβη σε μία εκτίμηση του υετού τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ανατολική Μεσόγειο, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως θα εκδηλωθεί στις νοτιοανατολικές περιοχές της, οι οποίες, σύμφωνα με τον ίδιο, θα «ανακουφίσει σε κάποιον βαθμό την ξηρασία».

Μάλιστα, σημείωσε πως ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί τις επόμενες ημέρες, ωστόσο από τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας θα ξεκινήσει ένας νέος γύρος βροχοπτώσεων.

Καιρός - Κολυδάς: Η ανάρτηση του μετεωρολόγου

«Ένας Δεκέμβρης από τα παλιά - Εκτίμηση υετού για Ελλάδα και Ανατολική Μεσόγειο (1-15 Δεκεμβρίου 2025).

Μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας ανατολικότερα από αύριο για δυο τρεις μέρες ο καιρός βελτιώνεται πρόσκαιρα. Ξεκινά ένας νέος γύρος βροχοπτώσεων από τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδος από τις 4 Δεκεμβρίου (εορτής της Αγίας Βαρβάρας). Αυτό δένει εν μέρει και με τη γνωστή μας παροιμία "Αϊ Βαρβάρα βαρβαρώνει, Αϊ Σάββας σαβανώνει, κι Αϊ Νικόλας παραχώνει" που υποδηλώνει την έλευση του χειμώνα.

Η Ελλάδα φαίνεται να μπαίνει δυναμικά στον προθάλαμο του χειμώνα με αυξημένο υετό στις νοτιοανατολικές περιοχές, κάτι που μπορεί να ανακουφίσει σε κάποιον βαθμό την ξηρασία, αλλά και πιθανόν να δημιουργήσει τοπικά προβλήματα εάν συμπέσουν διαδοχικά επεισόδια ραγδαίων βροχών».

Καιρός: Η πρόγνωση του Τσατραφύλλια

«Δεν βλέπω "Χιονιά" τουλάχιστον μέχρι τις 15 Δεκέμβρη...

Σε εκτόνωση βρίσκεται σταδιακά η ADEL, ωστόσο μέχρι το απόγευμα θα επηρεάζει με κατά διαστήματα με έντονα φαινόμενα το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Θα ακολουθήσουν 3-4 ημέρες καιρικής ανάπαυλας ώστε να μπορέσουν να αποκατασταθούν κάποιες μικρές ζημιές από την κακοκαιρία, μέχρι να έρθει νέο βροχοχαμηλό από την Πέμπτη πάλι με νοτιάδες και μπόλικες βροχές.

Πάντως, κάποια σοβαρή ψυχρή εισβολή με κρύο και χιόνια δεν φαίνεται μέχρι τις 15 Δεκέμβρη και μάλιστα σύμφωνα με 8 επιστημονικά κέντρα, ο τελευταίος μήνας του χρόνου έχει πολλές πιθανότητες να είναι πιο ζεστός κατά δύο βαθμούς σε σχέση με τα κανονικά επίπεδα».