Καιρός - Κολυδάς: Έρχεται η κακοκαιρία Adel - Το 48ώρο με την περισσότερη βροχή

Τα προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό των επόμενων ημερών παρουσίασε ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ και μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς, διευκρινίζοντας πως τα φαινόμενα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη από σήμερα (25/11).

Η κακοκαιρία Adel βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν ότι το πιο επικίνδυνο 48ώρο θα είναι Πέμπτη και Παρασκευή. Τις ημέρες αυτές αναμένονται τα υψηλότερα επίπεδα αθροιστικού υετού, τόσο στις ήδη πληγείσες περιοχές της βορειοδυτικής Ελλάδας όσο και στην Ανατολική Μακεδονία - Θράκη και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Η επιδείνωση έχει ήδη αναβαθμιστεί σε κακοκαιρία και φέρει επίσημα την ονομασία Adel, στο πλαίσιο του κοινού συστήματος ονοματοδοσίας Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ. Το όνομα προέρχεται από το Ισραήλ, χρησιμοποιείται κυρίως ως γυναικείο και έχει ρίζες στην εβραϊκή παράδοση, υπενθυμίζοντας τη συνεργασία των τριών χωρών στη διαχείριση ακραίων φαινομένων.

Καιρός: Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

«Κόκκινη προειδοποίηση

Έκδοση Τρίτη 25-11-25

Α. Οι βροχές και οι καταιγίδες που εκδηλώνονται σήμερα Τρίτη (25-11-25) στη δυτική - βορειοδυτική χώρα τις επόμενες ώρες θα ενταθούν και στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας) και την Ήπειρο (κυρίως παράκτιες περιοχές) θα είναι κατά τόπους ισχυρές.

Αύριο Τετάρτη (26-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στα νησιά του Ιονίου Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι και Παξοί και στην Ήπειρο.

β. Από το απόγευμα σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, δυτική και νότια Πελοπόννησο.

γ. Από το βράδυ στην ανατολική Μακεδονία.

Β. Καιρικό σύστημα με το όνομα ADEL θα προκαλέσει την Πέμπτη (27-11-25) και την Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους, σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο.

Πιο συγκεκριμένα:

Την Πέμπτη (27-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και την κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Την Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, ανατολικό Αιγαίο και μέχρι νωρίς το πρωί στη δυτική Ελλάδα».

Καιρός: Πού θα βρέξει σήμερα

Ο καιρός επιδεινώνεται και σήμερα Τρίτη, αναμένονται βροχές στη δυτική και τη νότια Ελλάδα, όπως και το Αιγαίο.

Το νέο κύμα κακοκαιρίας που αναμένουν οι μετεωρολόγοι τις επόμενες ώρες, θα φέρει μεγάλα ύψη βροχής σε περιοχές που έχουν ήδη επηρεαστεί από τα έντονα φαινόμενα των προηγούμενων ημερών.

Όπως προκύπτει από τα πιο πρόσφατα στοιχεία, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στην κεντρική, δυτική και νότια Πελοπόννησο, τα Επτάνησα, τη δυτική Στερεά Ελλάδα, σε περιοχές της Θεσσαλίας, της Ηπείρου, των Κυκλάδων και της Κρήτης, όπως μεταφέρει ο Γιάννης Καλλιάνος, μετεωρολόγος του Mega. Όσο για τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος.

Για την Αττική αναμένονται νεφώσεις, που θα εναλλάσσονται με διαστήματα ηλιοφάνειας και η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιο το καιρικό σκηνικό, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 6 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός - Τσατραφύλλιας: Ισχυρή κακοκαιρία από Τετάρτη

Μέσω Facebook, ο μετεωρολόγος του Alpha, Γιώργος Τσατραφύλλιας, προειδοποιεί για «ισχυρή κακοκαιρία από Τετάρτη βράδυ τύπου "Π".».

Όπως έγραψε πιο αναλυτικά: «Αρκετά υετοφόρο θα είναι το υπόλοιπο της εβδομάδας για τη χώρα μας. Αυτή τη φορά, εκτός από τη δυτική Ελλάδα που ακόμα μετράει τις πληγές της, θα επηρεαστεί το σύνολο της χώρας, με τα φαινόμενα να έχουν μεγαλύτερη ένταση και διάρκεια κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια, το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα (καιρός τύπου "Π" ). Στις περιοχές αυτές δεν αποκλείεται να πέσουν πάνω από 150 τόνοι νερού ανα στρέμμα.( 150mm) σε διάστημα 3-4 ημερών. Οι βροχές ουσιαστικά θα ξεκινήσουν την Τρίτη στα δυτικά και σταδιακά από την Τετάρτη το βράδυ μέχρι το Σάββατο θα επηρεάσουν κυρίως τις παραπάνω περιοχές. Επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι οι νοτιάδες (7-8 μποφόρ) , οι οποίοι θα διατηρήσουν τη θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα και θα κρατήσουν τα χιόνια σε μεγάλα υψόμετρα (1600m). Την Παρασκευή (από το ξημέρωμα) οι βροχές θα έχουν ιδιαίτερη ένταση και στην Αττική. Για τη συνέχεια, ο Δεκέμβρης αναμένεται να κάνει ποδαρικό με ήπιο καιρό».