Καιρός: «Κόκκινος συναγερμός» σε δύο περιφέρειες - Εν αναμονή τριών βαρομετρικών χαμηλών μέχρι την Κυριακή

Προ των πυλών βρίσκονται δύο κύματα κακοκαιρίας στη χώρα, με το πρώτο να αναμένεται από νωρίς το βράδυ της Τετάρτης.

Τις τελευταίες ημέρες πλήθος μετεωρολόγων είχαν προειδοποιήσει για διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας αυτή την εβδομάδα στη χώρα, με την ΕΜΥ να επιβεβαιώνει τις προγνώσεις τους με το έκτακτο δελτίο που εξέδωσε το πρωί της Τετάρτης.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, δύο διαδοχικές ατμοσφαιρικές διαταραχές θα επηρεάσουν τον καιρό τα επόμενα εικοσιτετράωρα, εκδίδοντας παράλληλα πορτοκαλί προειδοποίηση.

'Όπως αναφέρεται στο έκτακτο, η πρώτη κακοκαιρία αναμένεται από νωρίς σήμερα το βράδυ έως και τις πρωινές ώρες αύριο, και η δεύτερη από αργά αύριο το απόγευμα έως τις πρωινές ώρες της Παρασκευής, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πολύ ενισχυμένους ανέμους.

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για την κακοκαιρία:

Πιο αναλυτικά, η ΕΜΥ αναφέρει:

1. Από την πρώτη διαταραχή (από νωρίς το βράδυ σήμερα έως και τις πρωινές ώρες αύριο) προβλέπονται:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες

στα νησιά του Ιονίου από Λευκάδα και νοτιότερα, τη δυτική Πελοπόννησο και τη δυτική Στερεά από νωρίς το βράδυ σήμερα έως και τις πρώτες ώρες αύριο

στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και την ανατολική Πελοπόννησο κατά τη διάρκεια της νύχτας σήμερα προς αύριοστην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη (κυρίως σε Θάσο, Σαμοθράκη και παράκτια ηπειρωτικών περιοχών) έως και τις πρωινές ώρες αύριο

στα Δωδεκάνησα και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου έως και τις πρωινές ώρες αύριο.

Β. Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις νότιοι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα πνέουν,

στη δυτική Ελλάδα σήμερα το βράδυ και

στο νότιο Αιγαίο (περιοχή Κρήτης, Κυκλάδων και Δωδεκανήσων) έως και τις πρωινές ώρες αύριο.

2. Από τη δεύτερη διαταραχή (από αργά το απόγευμα αύριο έως και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής) προβλέπονται:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες

στη δυτική και νότια Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιονίου Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Ιθάκη από αργά αύριο το απόγευμα έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (13/2)

στην Κρήτη και τις Κυκλάδες κατά τη διάρκεια της νύχτας αύριο προς Παρασκευή.

στα Δωδεκάνησα και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου την Παρασκευή έως και τις πρωινές ώρες.

στη Θράκη πρόσκαιρα το πρωί της Παρασκευής.

Β. Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν,

στη δυτική Ελλάδα αύριο το βράδυ (νότιοι νοτιοδυτικοί άνεμοι) και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής (δυτικοί βορειοδυτικοί άνεμοι) και

στο νότιο Αιγαίο (περιοχή Κρήτης, Κυκλάδων και Δωδεκανήσων) την Παρασκευή έως το μεσημέρι.

Καιρός - Τσατραφύλλιας: «Τρείς ατμοσφαιρικές διαταραχές θα μας απασχολήσουν μέχρι την Κυριακή»

Στη δική του ανάρτηση για τις αλλεπάλληλες κακοκαιρίας που αναμένονται στη χώρα τις επόμενες ημέρες, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφέρει χαρακτηριστικά πως έρχονται «τρία βαρομετρικά χαμηλά μέχρι την Κυριακή».

«Τρείς ατμοσφαιρικές διαταραχές θα μας απασχολήσουν μέχρι την Κυριακή : Τετάρτη βράδυ-Πέμπτη μεσημέρι, Πέμπτη μεσημέρι- Παρασκευή, Σάββατο μεσημέρι -Κυριακή. Και οι τρείς διαταραχές έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά: βροχές-καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, κεραυνική δραστηριότητα, θυελλώδεις νοτιάδες», αναφέρει αρχικά στην ανάρτησή του.

«Η τρίτη διαταραχή δείχνει πιο εξασθενημένη. Σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία τα μεγαλύτερα ύψη βροχής θα εκδηλωθούν στη δυτική Ελλάδα, τη νότια Κρήτη, τη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα», συνεχίζει.

«Τετάρτη βράδυ και Τσικνοπέμπτη βράδυ τα περισσότερα φαινόμενα στην Αττική. Την τσικνοπέμπτη ο καιρός θα διατηρηθεί άστατος αλλά αν θέλετε να ψήσετε προτιμήστε μεσημεριανές ώρες που θα εκδηλωθούν τα λιγότερα φαινόμενα», καταλήγει.

Μαρουσάκης: Η χώρα μπαίνει σε περίοδο διαδοχικών κακοκαιριών

Σε περίοδο διαδοχικών κακοκαιριών έχει μπει η χώρα, με βαρομετρικά χαμηλά να φέρνουν βροχές, καταιγίδες και ενισχυμένους ανέμους έως το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Ο γνωστός μετεωρολόγος αναφέρθηκε το πρωί της Τετάρτης στα διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας που αναμένονται στη χώρα τα επόμενα εικοσιτετράωρα, εφιστώντας την προσοχή στον Πύργο Ηλείας, την Ήπειρο, το Ιόνιο, την Καλαμάτα, την Μεσσηνία, καθώς οι προηγούμενες βροχές έχουν ήδη προκαλέσει προβλήματα και τα επόμενα κύματα κακοκαιρίας αναμένεται να φέρουν εκ νέου μεγάλο όγκο νερού.

Το πρώτο κύμα κακοκαιρίας ξεκινά σήμερα το βράδυ από τα δυτικά και νότια και θα κινηθεί προς τα ανατολικά, επηρεάζοντας έως τις πρωινές ώρες της Τσικνοπέμπτης σχεδόν όλη τη χώρα.

Στην Αττική, οι βροχές θα εμφανιστούν κυρίως τη νύχτα προς την Τσικνοπέμπτη, συνοδευόμενες από καταιγίδες στα νότια και δυτικά παραθαλάσσια. Στη Θεσσαλονίκη οι βροχές θα ξεκινήσουν από το απόγευμα και θα συνεχιστούν έως τις πρωινές ώρες, με θερμοκρασίες έως 13 βαθμούς.

Την Τσικνοπέμπτη το πρωί θα σημειωθεί πρόσκαιρη βελτίωση, κυρίως σε περιοχές μακριά από το Αιγαίο, αλλά από το απόγευμα νέο κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσει τη δυτική χώρα και μέχρι τη νύχτα θα διασχίσει και πάλι όλη τη χώρα. Τα κύρια χαρακτηριστικά θα είναι ισχυρές βροχές, καταιγίδες, κεραυνοί και ενισχυμένοι νοτιάδες 7-8 μποφόρ, με χιονοπτώσεις στα μεγάλα υψόμετρα.

Την Παρασκευή η κακοκαιρία θα αρχίσει να υποχωρεί, αφήνοντας πίσω της περιορισμένη αστάθεια, κυρίως στα ανατολικά νησιά. Ωστόσο, το Σαββατοκύριακο νέο βαθύ βαρομετρικό χαμηλό θα προκαλέσει εκτεταμένες βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις νοτιάδες έως 10 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα παραμείνει στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, με τα χιόνια να περιορίζονται σε ορεινές περιοχές.