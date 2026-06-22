Καιρός: Κίτρινη προειδοποίηση σήμερα και αύριο σε αυτές τις 6 περιοχές - Ανεβαίνει η θερμοκρασία

Ολοένα και πιο θερμός γίνεται ο καιρός, οδεύοντας προς την «καρδιά» του καλοκαιριού.

Γενικά αίθριος αναμένεται ο καιρός σήμερα, Δευτέρα 22/6, αν και το μεσημέρι με απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, με τοπικούς όμβρους, κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Μάλιστα, σύμφωνα με το meteoalarm και την ΕΜΥ, σήμερα, Δευτέρα 22 Ιουνίου, υπάρχει κίτρινη προειδοποίηση για:

Κεντρική Μακεδονία

Ήπειρο

Νησιά Ιονίου

Κρήτη

Δωδεκάνησα

Νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου

Αύριο, Τρίτη 23 Ιουνίου, υπάρχει κίτρινη προειδοποίηση για:

Νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου

Δωδεκάνησα

Νησιά Ιονίου

Η κίτρινη προειδοποιηση αφορά «υψηλές τιμές της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της ημέρας, με τιμές που αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 35 και 38 βαθμών Κελσίου. Είναι πιθανοί κάποιοι κίνδυνοι υγείας στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού όπως οι ηλικιωμένοι και τα μικρά παιδιά».

Καιρός: Πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες ημέρες

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 22-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι - απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, με τοπικούς όμβρους, κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας. Το βράδυ ο καιρός θα είναι βελτιωμένος, εκτός από την κεντρική Μακεδονία όπου τη νύχτα θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει τους 33 με 34, τοπικά στα ηπειρωτικά τους 35 και 36 βαθμούς αντίστοιχα, ενώ στην ανατολική νησιωτική χώρα θα κυμανθεί από 29 έως 31 στα νότια τοπικά 32 βαθμούς Κελσίου.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 23-06-2026

Στην κεντρική Μακεδονία λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα νησιά του Ιονίου, τα ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 32 με 34 και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 35 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 24-06-2026

Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις πρώτες πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες.

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 25-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα βορειοδυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26-06-2026

Στα βόρεια λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες με τοπικές βροχές ή όμβρους. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.