Καιρός: «Καταιγίδες τη Δευτέρα με 30άρια, χωρίς προβλήματα οι παρελάσεις», σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια

Ο καιρός του τετραήμερου παρουσιάζει ανοδική πορεία της θερμοκρασίας με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Ωστόσο, οι μετεωρολόγοι αναφέρουν καταιγίδες τη Δευτέρα, που όμως δεν θα επηρεάσουν τον καιρό στους εορτασμούς για την 28η Οκτωβρίου και τις μαθητικές παρελάσεις.

Συγκεκριμένα, μέσω Facebook ο Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφέρει ότι αναμένονται «Καταιγίδες τη Δευτέρα ( στο Π ) με 30άρια...Χωρίς προβλήματα οι παρελάσεις».

Όσο για τη θερμοκρασία, ενημέρωσε, πως σύμφωνα με τη δική του εκτίμηση «οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν μέχρι και τη Δευτέρα στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη ( 29-30 βαθμοί Θεσσαλία, Φθιώτιδα, Βοιωτία, Πελοπόννησος, 31-32 Κρήτη)».

«Παράλληλα, μια διαταραχή εξπρές, θα προκαλέσει βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο ενώ θα ενισχυθούν οι νοτιάδες μέσα στο Αιγαίο στα 8 μποφόρ», εξήγησε και τέλος για τον καιρό της 28ης Οκτωβρίου, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας σχολίασε, πως «θα είναι σύμμαχος για τις παρελάσεις».