Καιρός - Καντερές: «Ο φετινός Οκτώβριος θα έχει και άλλες βροχές και χιόνια»

Για περισσότερες βροχές αλλά και χιόνια τον Οκτώβριο, έκανε λόγο ο Νίκος Καντερές στη νέα ανάρτησή του για τον καιρό.

Ο γνωστός μετεωρολόγος, στη νέα ανάρτησή του στα social media για την πορεία του καιρού τον υπόλοιπο μήνα μετά την κακοκαιρία των προηγούμενων ημερών, εξηγεί πως αναμένονται περισσότερες βροχές αλλά και χιόνια μέσα στον Οκτώβριο.

Παράλληλα, ο κ. Καντερές εξηγεί πως η θερμοκρασία για το υπόλοιπο του μήνα θα κυμανθεί κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, ξεκαθαρίζοντας πως το κρύο θα είναι αισθητό.

Η ανάρτηση του Νίκου Καντερέ για τον καιρό του Οκτώβρη

«Θα τελειώσει το πρώτο 10ήμερο του Οκτωβρίου με την επίδραση 2 βαρομετρικών χαμηλών σε ότι αφορά τον υετό, δηλαδή βροχές, χιόνια και καταιγίδες.

Το πρώτο και πολύ ισχυρό χαμηλό έδωσε πολλές βροχές μέτριες έως ισχυρές, που ήταν ευεργετικές για τη γεωργία, τον υδροφόρο ορίζοντα, τα δάση και το περιβάλλον και τον άνθρωπο γενικά. Οι βροχές έπεσαν σε ολόκληρη τη χώρα και μάλιστα σε πολλές περιοχές έφθασαν τις κανονικές τιμές ,δηλαδή τα ύψη βροχής ήταν όσο πέφτει στη διάρκεια του Οκτωβρίου», αναφέρει αρχικά στην ανάρτησή του ο γνωστός μετεωρολόγος.

«Αποτέλεσμα ήταν σε αρκετές περιοχές λίμνες, όπως η λίμνη Πλαστήρα να δεχθεί πολλά νερά από τα γύρω βουνά. Στο Μόρνο τα ύψη βροχής δεν ήταν μεγάλα γύρω στα 20 με 40 χιλιοστά. Το δεύτερο χαμηλό ,καμία σύγκριση με εκείνο στην αρχή του μήνα, οι βροχές που έδωσε, χθες(6/10},ήταν γενικά ασθενείς στις περισσότερες περιοχές, με εξαίρεση βασικά τη δυτική Πελοπόννησο, νησιά του Ιονίου, όπως στη Ζάκυνθο, την Αιτωλοακαρνανία, μερικώς την Ήπειρο και Θράκη. Στο Μόρνο τα ύψη που σημειώθηκαν ήταν 15 με 20 χιλιοστά», συνεχίζει.

«Για το Μόρνο έρχεται να επιβεβαιωθεί ένα από τα συμπεράσματα που είχαν εξαχθεί από την παρακολούθηση και μελέτη της επιστημονικής επιτροπής που είχε γίνει πριν 33 χρόνια, ενόψει της διαφαινομένης τότε λειψυδρίας. Δηλαδή βαρομετρικά χαμηλά που έρχονται από τα δυτικά πρέπει να είναι πολύ ισχυρά για να ξεπεράσουν 2-3 ορεινούς όγκους ,όπως της Αιτωλοακαρνανίας και νησιών Ιονίου για να πέσουν πολλά νερά στην ευρύτερη περιοχή της λεκάνης απορροής του Μόρνου ,εκτός από τις περιπτώσεις καταιγίδων», συμπληρώνει.

«Σε ότι αφορά την εξέλιξη σήμερα Τρίτη και λιγότερο αύριο Τετάρτη λόγω αστάθειας θα σημειωθούν τοπικές παροδικές βροχές, ενώ θα υπάρχουν και διαστήματα ηλιοφάνειας που θα είναι περισσότερα τη Τετάρτη. Από τη Πέμπτη έως και την άλλη Τρίτη τουλάχιστον δεν προβλέπεται άλλη αξιόλογη μεταβολή. Αλλά ο φετινός Οκτώβριος έχει και άλλον υετό, δηλαδή βροχές αλλά και χιόνια. Σε ότι αφορά τη κύμανση του υδραργύρου η θερμοκρασία θα κυμαίνεται κάτω από τα κανονικά επίπεδα και η ψύχρα ή το κρύο, ανάλογα από τη περιοχή θα είναι αισθητά και προφανώς το ντύσιμο και η θέρμανση», καταλήγει.