Καιρός - Καντερές: «Με πολύ κρύο η Πρωτοχρονιά»

Για Πρωτοχρονιά χωρίς βροχές και χιόνια, αλλά με πολύ κρύο, κάνει λόγο στη νέα ανάρτησή του για την πορεία του καιρού ο Νίκος Καντερές.

Μία ανάσα πριν την αλλαγή του χρόνου, ο γνωστός μετεωρολόγος με νέα ανάρτησή του στα social mediα για τον καιρό, προειδοποιεί για πολύ κρύο καθώς μία νέα ατμοσφαιρική διαταραχή αναμένεται να κάνει την εμφάνισή της τις επόμενες ημέρες στη χώρα.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στην ανάρτησή του, «αύριο Τρίτη και τη Τετάρτη ατμοσφαιρική διαταραχή προερχόμενη από τα δυτικά θα συνοδευτεί με συννεφιές και τοπικές βροχές κατά βάση ασθενείς στη δυτική Ελλάδα, στη νότια και ανατολική νησιωτική χώρα και λίγα χιόνια στα βόρεια ορεινά».

«Είναι η έκτη συνεχόμενη χρονιά, ύστερα από εκείνη του 2021,που η υποδοχή του νέου έτους γίνεται χωρίς βροχές και χιόνια σε Αθήνα ,Θεσσαλονίκη και στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Στα προηγούμενα 5 χρόνια οι μέγιστες θερμοκρασίες στην Αθήνα έφθαναν τους 17 και 19 βαθμούς, με κανονονική τιμή για πρώτη του μήνα τους 14 βαθμούς. Φέτος ,σε αντίθεση η μεγίστη θα είναι 8 με 10 βαθμούς συγκριτικά με τη σημερινή τιμή περί 6-7βαθμούς», εξηγεί αρχικά ο Νίκος Καντερές.

«Στα τελευταία 55 χρόνια η μεγαλύτερη μέγιστη θερμοκρασία σημειώθηκε τη πρώτη Ιανουαρίου 2010,με 22 βαθμούς στη Νέα Φιλαδέλφεια και 24 σε Αθήνα και Σπάτα, ενώ στο Ηράκλειο της Κρήτης σκαρφάλωσε στους 30 βαθμούς΄΄Στη Θεσσαλονίκη την ίδια χρονιά το μεγιστοβάθμιο έδειξε 18 βαθμούς ,για σύγκριση», συνεχίζει.

«Με τη σημερινή λιακάδα και την εξασθένηση των θυελλωδών βορειοδυτικών ανέμων στη βόρεια Ελλάδα, αύριο Τρίτη και τη Τετάρτη ατμοσφαιρική διαταραχή προερχόμενη από τα δυτικά θα συνοδευτεί με συννεφιές και τοπικές βροχές κατά βάση ασθενείς στη δυτική Ελλάδα, στη νότια και ανατολική νησιωτική χώρα και λίγα χιόνια στα βόρεια ορεινά», συμπληρώνει.

«Από τη Παρασκευή και περισσότερο το Σαββατοκύριακο το κρύο θα υποχωρήσει αφού η θερμοκρασία παρουσιάσει άνοδο, ενώ το νοτιοδυτικό ρεύμα στην ανώτερη ατμόσφαιρα θα δώσει βροχές βασικά στη δυτική Ελλάδα και λίγες στην ανατολική νησιωτική χώρα», καταλήγει.