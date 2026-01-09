Καιρός - Καλλιάνος: Εάν διατηρηθούν τα προγνωστικά στοιχεία, θα υπάρξουν χιόνια στα Βόρεια Προάστια της Αθήνας

Ο Γιάννης Καλλιάνος, παρουσίασε τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία για τον καιρό, ενώ στάθηκε στο ενδεχόμενο χιονόπτωσης στην Αθήνα κάνοντας λόγο πως «επικρατεί διχογνωμία ανάμεσα στους μετεωρολόγους».

Σε ό,τι αφορά στην επιδείνωση του καιρού, ο κ. Καλλιάνος επισήμανε πως οι θερμοκρασίες θα καταγράψουν πτώση από την Κυριακή, κατά 10 με 12 βαθμούς Κελσίου πιο συγκεκριμένα, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως αναμένονται χιόνια στην Πάρνηθα.

Αντίστοιχα, για τη Δευτέρα, που αναμένεται να είναι από τις πιο κρύες ημέρες της εβδομάδες, υπογράμμισε τα εξής: «εάν διατηρηθούν τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, στα Βόρεια Προάστια της Αττικής θα έχουμε χιονόπτωση, κατά διαστήματα πρόσκαιρη, το πρωί της Δευτέρας. Όμως, ακόμα δεν έχουν ξεκαθαρίσει τα προγνωστικά στοιχεία».

Καιρός: Η πρόγνωση Καλλιάνου

Ο Γιάννης Καλλιάνος, στην πρόγνωσή του, είπε πως την Κυριακή θα αρχίσει η ψυχρή εισβολή στη χώρα, καθώς πολικές αέριες μάζες από την περιοχή των Βαλκανίων, αναμένεται να κατηφορίσουν προς την Ελλάδα.

«Αυτές οι ψυχρές αέριες μάζες θα ρίξουν τον υδράργυρο. Το Σάββατο, μάλιστα, έρχονται βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας, και χιόνια στο ορεινά, με τον καιρό να σχηματίζει σχήμα "Π", οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-νοτιοδυτικοί, με ένταση 8 με 9 μποφόρ. Την Κυριακή αντίστοιχα, θα παρατηρηθεί πτώση της θερμοκρασίας κατά 10 με 12 βαθμούς και χιόνια στα ορεινά - ημιορεινά (τοπικά και σε πεδινά στη Μακεδονία, Θράκη, Βόρειο Αιγαίο), ενώ ισχυρός παγετός θα παρατηρηθεί στα ορεινά» επισήμανε ο μετεωρολόγος.

Υπενθυμίζεται πως σήμερα ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, με ανάρτησή του, απάντησε για τις «πολικές φωτοβολίδες» και τα «χιόνια», καθώς είχε μπει στο στόχαστρο άλλων μετεωρολόγων.

Ο μετεωρολόγος του OPEN σήμερα το πρωί απάντησε μέσω της εκπομπής «Ώρα Ελλάδος», λέγοντας ότι «έχω μάθει να κοιτάω πού θέλω να πάω γιατί αλλιώς θα πάω εκεί που κοιτάω οπότε μην με αναγκάζετε να κοιτάω αλλού».

Ο ίδιος επέμεινε στον χαρακτηρισμό «πολικές φωτοβολίδες» γιατί, όπως είπε, «θα περάσουν σύντομα στον χρόνο αλλά θα έχουν αξιόλογη ένταση». Υποστήριξε, δε, ότι «η δεύτερη θα δώσει χιόνι στα χαμηλά υψόμετρα αλλά και σε παραθαλάσσιες εκτάσεις που δεν είναι συνηθισμένο».

Κατά τον μετεωρολόγο του ΟΡΕΝ το τμήμα των πολικών αερίων μαζών που επηρεάζει την Ευρώπη «θα γίνει αισθητό από το μεσημέρι της Κυριακής οπότε περιμένουμε κατακόρυφη πτώση και οι άνεμοι θα γυρίσουν από βοριάδες. Στην πορεία τα χιόνια θα πέσουν από 500 μέτρα και πάνω γενικά στην Ελλάδα».

Διευκρίνισε, μάλιστα, ότι «την Κυριακή απόγευμα μέχρι Δευτέρα το πρωί οι χιονοπτώσεις θα αφορούν τον κεντρικό ηπειρωτικό κορμό της χώρας, τμήματα της βόρειας χώρας και στην Πελοπόννησο. Μέσα στη Δευτέρα τα χιόνια θα μετατοπίζονται προς την πλευρά του Αιγαίου Πελάγους γι’ αυτό είπαμε ότι το χιόνι θα πέφτει πάνω από τη θάλασσα όπως συνέβη με τη Λήμνο πριν από μερικές ημέρες. Χιόνια πολύ πιθανόν να φτάσουν και στην Αττική, χιόνια και στην Κρήτη ενώ την Τρίτη μπορεί να δούμε έως -10 -12 στη Βόρεια Ελλάδα».