Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Αττική, ανατολικά και βορειοδυτικό Αιγαίο – Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, προειδοποιώντας για έντονα φαινόμενα που θα επηρεάσουν το μεγαλύτερο μέρος της χώρας έως και το βράδυ της Τετάρτης 5 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται κατά τόπους στην Αττική, τη Χαλκιδική, τη Λήμνο, τις Σποράδες, την ανατολική Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά Ελλάδα και την κεντρική και βόρεια Εύβοια.

Πιο συγκεκριμένα:

Χαλκιδική και Λήμνος: Ισχυρά φαινόμενα έως αργά τη νύχτα της Τρίτης.

Σποράδες και ανατολική Θεσσαλία (κυρίως Μαγνησία): Από το απόγευμα της Τρίτης έως το μεσημέρι της Τετάρτης.

Ανατολική Στερεά και Αττική: Από νωρίς το απόγευμα της Τρίτης έως τις βραδινές ώρες.

Κεντρική και βόρεια Εύβοια: Από το πρωί έως το βράδυ της Τετάρτης.

Η ΕΜΥ επισημαίνει ότι, αν και δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με το προηγούμενο δελτίο, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή λόγω της διάρκειας και της έντασης των φαινομένων.

Πτώση θερμοκρασίας και ενισχυμένοι άνεμοι

Η θερμοκρασία σημειώνει πτώση, κυρίως στα βόρεια, όπου δεν θα ξεπεράσει τους 19°C, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει έως 23°C. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει τοπικά τους 24°C.

Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3-4 μποφόρ, ενισχυόμενοι στα ανατολικά και βόρεια τμήματα, όπου θα φτάνουν τα 6 μποφόρ.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Τετάρτη 5 Νοεμβρίου: Ισχυρά φαινόμενα έως το μεσημέρι στην ανατολική Θεσσαλία και τις Σποράδες, καθώς και έως το βράδυ στην Εύβοια.

Πέμπτη 6 Νοεμβρίου: Τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως σε Κρήτη και Κυκλάδες, με σταδιακή εξασθένηση.

Παρασκευή 7 Νοεμβρίου: Παροδικές νεφώσεις και μικρή βελτίωση του καιρού στα δυτικά.

Σάββατο 8 Νοεμβρίου: Νέα μεταβολή με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, αρχικά στα βόρεια και αργότερα στο Ιόνιο.

Η ΕΜΥ καλεί τους πολίτες να παρακολουθούν τα τακτικά επικαιροποιημένα δελτία καιρού και να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια έντονων φαινομένων.

