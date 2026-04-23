Καιρός: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές τις επόμενες ημέρες - Πού αναμένονται βροχές

Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι βελτιωμένος στις περισσότερες περιοχές, με εξαίρεση τα νοτιότερα τμήματα της χώρας όπου προβλέπονται νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από τη μετεωρολόγο του Mega, Χριστίνα Ρήγου, βροχές θα σημειωθούν στο νότιο Ιόνιο και τη νότια Πελοπόννησο μέχρι και το μεσημέρι, όπως και στην Κρήτη και κυρίως στα Δωδεκάνησα, σε νησιά όπως η Κάρπαθος και το Καστελόριζο.

Σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στην Κρήτη, όπου ο καιρός θα είναι άστατος κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια, με τοπικές νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι στα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο και θα κυμανθεί τις μεσημβρινές ώρες από 18 με 20 βαθμούς, έως 21 τοπικά στα ηπειρωτικά και μέχρι 22 στη δυτική Ελλάδα.

Ωστόσο, η ψύχρα θα παραμείνει κατά τη διάρκεια των πρωινών και βραδινών ωρών.

Καιρός: Η πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου

Τη δική του πρόγνωση για την εξέλιξη του καιρού από την Παρασκευή 24 Απριλίου έως και τη Δευτέρα 27 Απριλίου δημοσίευσε και ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος, περιγράφοντας τις συνθήκες που θα επικρατήσουν στη χώρα τις επόμενες ημέρες, μέσα από την ιστοσελίδα του.

Ο καιρός την Παρασκευή 24 Απριλίου

Βαρομετρικό χαμηλό στην κεντρική Μεσόγειο, κινούμενο ανατολικά, θα επηρεάσει με βροχές κυρίως την περιοχή της Κρήτης. Κατά τα άλλα, το νέο εικοσιτετράωρο (Παρασκευή), οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΑ με ένταση ως τα 6 μποφόρ (ανατολικά και νότια πελάγη) και η θερμοκρασία στη διάρκεια της ημέρας θα σημειώσει μικρή άνοδο. Επισημαίνεται, πάντως, ότι οι ελάχιστες τιμές της θερμοκρασίας νωρίς το πρωί στα ηπειρωτικά θα είναι σχετικά χαμηλές και στις Β-ΒΔ ορεινές - ημιορεινές περιοχές είναι πιθανό να σημειωθεί ασθενής παγετός.

Ο καιρός το Σάββατο 25 Απριλίου

Το Σάββατο (25/4), στην Κρήτη προβλέπονται βροχές και πιθανώς τοπικές καταιγίδες. Λίγες βροχές είναι πιθανό να πέσουν στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

Ο καιρός την Κυριακή 26 Απριλίου

Την Κυριακή (26/4), μόνο νωρίς το πρωί στην Α. Κρήτη και τα Δωδεκάνησα είναι πιθανό να βρέξει τοπικά. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια, αν εξαιρέσουμε βασικά τις ορεινές και ημιορεινές περιοχές, όπου το απόγευμα θα συννεφιάσει τοπικά και πρόσκαιρα. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΔ με ένταση 3 με 5 και τοπικά στα Δωδεκάνησα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και στις περισσότερες περιοχές θα κυμανθεί στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Ο καιρός τη Δευτέρα 27 Απριλίου

Τη Δευτέρα (27/4), αρχικά ο καιρός θα είναι αίθριος, αλλά το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν σποραδικοί όμβροι ή και μεμονωμένες καταιγίδες στις ορεινές και ημιορεινές κυρίως περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Με πληροφορίες από Mega, ziakopoulos.blogspot.com