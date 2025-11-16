Καιρός: Ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα σήμερα

Συνεχίζεται το ανοιξιάτικο σκηνικό του καιρού και σήμερα Κυριακή, σχεδόν σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Meteo για τον καιρό σήμερα, στις περισσότερες περιοχές της χώρας αναμένεται ηλιοφάνεια με ελάχιστες νεφώσεις, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Αναλυτικότερα για την Κυριακή, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 17 βαθμούς Κελσίου στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 0 έως 16 βαθμούς), 9 έως 20 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 8 έως 20 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα (στην Ήπειρο από 2 έως 17 βαθμούς), 10 έως 20 βαθμούς στις Κυκλάδες και από 8 έως 22 βαθμούς στην Κρήτη, 8 έως 20 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τέλος από 13 έως 22 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Παράλληλα, οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς που βαθμιαία θα στραφούν σε νότιους σχεδόν μέτριους 4 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο αρχικά από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς που σταδιακά θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς σχεδόν μέτριους 4 μποφόρ.

Ο καιρός σήμερα σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Σήμερα στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου

Στα βόρεια η θερμοκρασία θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς.

Την ίδια ώρα ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις αναμένεται την Κυριακή και στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να φτάνει μέχρι τους 17 βαθμούς Κελσίου.