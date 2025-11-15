Καιρός: Ηλιοφάνεια αλλά και ισχυροί βοριάδες σήμερα στη χώρα

Σχεδόν άνοιξη θα θυμίζει το σκηνικό του καιρού σήμερα, στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Μέχρι και την Τρίτη, αρκετοί μετεωρολόγοι έχουν επισημάνει πως ο καιρός δε θα θυμίζει σε τίποτα φθινόπωρο, καθώς θα επικρατεί ηλιοφάνεια αλλά και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, στις περισσότερες περιοχές.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Meteo για τον καιρό του Σαββάτου, σήμερα αναμένεται πράγματι ηλιοφάνεια και σταθερή θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές, παρότι σε κάποιες άλλες θα επικρατήσουν ισχυροί βοριάδες.

Αναλυτικότερα σήμερα, προβλέπεται ηλιοφάνεια, με λίγες μόνο νεφώσεις κυρίως μετά το μεσημέρι, ενώ η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα.

Την ίδια ώρα, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 18 βαθμούς Κελσίου στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από -2 έως 14 βαθμούς), 4 έως 20 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 7 έως 19 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα (στην Ήπειρο από 1 έως 16 βαθμούς), 14 έως 20 βαθμούς στις Κυκλάδες και τέλος στην Κρήτη, από 13 έως 20 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και στο Καρπάθιο Πέλαγος ισχυροί 6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο από βόρειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς και τοπικά στο Νότιο Ιόνιο έως 4 μποφόρ.

Ο καιρός σήμερα σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Το Σάββατο, αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα βόρεια τμήματα της Αττικής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου, όμως στα βόρεια θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη.

Τέλος στη Θεσσαλονίκη, αναμένεται ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να μην ξεπερνά τους 18 βαθμούς Κελσίου.