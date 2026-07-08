Καιρός: Η θερμική αστάθεια φέρνει μεμονωμένες καταιγίδες - Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σε ολόκληρη τη χώρα.

Για σήμερα, οι συνθήκες χαρακτηρίζονται από ηλιοφάνεια αλλά, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, από αργά το μεσημέρι και κυρίως το απόγευμα αναμένονται μπόρες ή και τοπικές καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές.

Η ζέστη θα διατηρηθεί, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 37 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας, πρόσθεσε ο μετεωρολόγος του Open.

Ο καιρός έως το Σαββατοκύριακο από τον Δ. Ζιακόπουλο

Ο καιρός της Τετάρτης 8 Ιουλίου

Την εξέλιξη του καιρού παρουσίασε ο Δημήτρης Ζιακόπουλος.

Μέσω της προσωπικής του ιστοσελίδας, ο μετεωρολόγος δημοσίευσε την εκτίμησή του για την πρόγνωση του καιρού από την Τετάρτη 8 έως το Σαββατοκύριακο.

Αρχικά, ο Δημήτρης Ζιακόπουλος γράφει: «Την Τετάρτη στη ΝΑ Ευρώπη, η διάταξη των βαρομετρικών συστημάτων -με τις υψηλές πιέσεις στα ΒΔ Βαλκάνια και την κεντρική Μεσόγειο και τις χαμηλές πιέσεις στην ανατολική Μεσόγειο- θα είναι ευνοϊκή για να επικρατήσουν στη χώρα μας ΒΔ άνεμοι με ένταση ως τα 6 μποφόρ (Καρπάθιο Πέλαγος). Αναφορικά με τις λοιπές βασικές μετεωρολογικές παραμέτρους, η θερμοκρασία θα φθάσει τους 36 βαθμούς και το απόγευμα λόγω θερμικής αστάθειας θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά κυρίως της βόρειας χώρας».

Ο καιρός την Πέμπτη 9 Ιουλίου

«Την Πέμπτη (9/7), στην ανατολική και τη βόρεια ηπειρωτική Ελλάδα καθώς και στο Β. Αιγαίο οι συνθήκες θα γίνουν πιο ευνοϊκές για την εκδήλωση τοπικών όμβρων και καταιγίδων. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΔ 4 με 5 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία και το Αιγαίο 6 μποφόρ. Στο Α-ΒΑ Αιγαίο οι βοριάδες δεν αποκλείεται πρόσκαιρα να φθάσουν και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην κεντρική και τη βόρεια χώρα θα σημειώσει μικρή πτώση», συνεχίζει.

Ο καιρός την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο

«Την Παρασκευή (10/7), η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στα ορεινά κυρίως της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι μόνο στα νοτιοανατολικά πελάγη θα φθάσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά», πρόσθεσε και τέλος, για τον καιρό του Σαββατοκύριακου, ανέφερε:

«Το Σαββατοκύριακο (11-12/7), το νέο στοιχείο στην εξέλιξη του καιρού θα είναι η μικρή άνοδος της θερμοκρασίας (αντιπροσωπευτικές μέγιστες τιμές στα ηπειρωτικά οι 36 με 37 βαθμοί)».

Με πληροφορίες από Open και ziakopoulos.blogspot.com