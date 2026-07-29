Καιρός: Η πρόγνωση Κολυδά για το επόμενο δεκαήμερο - «Κλασικό ελληνικό καλοκαίρι»

Ανάσα δροσιάς αναμένεται τις πρώτες ημέρες του Αυγούστου, καθώς η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αισθητά μετά το σημερινό θερμό διάστημα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θεόδωρο Κολυδά, η αποκλιμάκωση θα είναι προσωρινή, καθώς στη συνέχεια ο υδράργυρος θα ακολουθήσει εκ νέου ανοδική πορεία, χωρίς όμως να υπάρχουν προς το παρόν ενδείξεις για παρατεταμένο ή ισχυρό κύμα καύσωνα.

Όπως προκύπτει από τα τελευταία προγνωστικά μοντέλα και τα διαγράμματα που παραθέτει ο μετεωρολόγος, η θερμοκρασία θα κινηθεί σε πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα στις αρχές Αυγούστου, πριν αρχίσει σταδιακά να ανεβαίνει ξανά προς το τέλος του δεκαημέρου.

Στην Αθήνα, μετά την πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασίας, οι μέγιστες τιμές αναμένεται να επανέλθουν σταδιακά στους 36 έως 38 βαθμούς Κελσίου, χωρίς να διαφαίνεται οργανωμένο επεισόδιο καύσωνα.

Παρόμοια θα είναι η εικόνα και στη Θεσσαλονίκη, όπου η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αρχικά και στη συνέχεια θα ακολουθήσει ανοδική πορεία, με τις μέγιστες να προσεγγίζουν τους 37 με 38 βαθμούς προς το τέλος του δεκαημέρου.

Στη Λάρισα αναμένεται η μεγαλύτερη άνοδος της θερμοκρασίας μετά τη σύντομη δροσιά, με τον υδράργυρο να μπορεί να φτάσει ακόμη και τους 39 βαθμούς. Παρόλα αυτά, ούτε εκεί διακρίνεται, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, παρατεταμένη περίοδος ακραίων θερμοκρασιών που να συνιστά ισχυρό καύσωνα.

Την ίδια ώρα, το επεισόδιο αφρικανικής σκόνης που επηρεάζει τη χώρα χαρακτηρίζεται ήπιας έντασης, καθώς οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις εντοπίζονται σε μεγάλο ύψος και όχι κοντά στο έδαφος.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, οι χάρτες συγκέντρωσης αφρικανικής σκόνης δείχνουν ότι το φαινόμενο των τελευταίων ημερών δεν προκαλεί σημαντική επιβάρυνση της ποιότητας του αέρα στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Όπως εξηγεί, η μεταφορά της σκόνης πραγματοποιείται κυρίως στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, ενώ μόνο τοπικά καταγράφονται ελαφρώς αυξημένες συγκεντρώσεις κοντά στην επιφάνεια.